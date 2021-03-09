GameStop hisse senedi yükselmeye devam ediyor

GameStop'un Amazon benzeri bir e-ticaret işine yöneldiği ve bu da şirketin hisselerinin% 40'lık bir kazançla neredeyse 200 dolara yükselmesine neden olduğu bildiriliyor.

Oyun perakendecisi GameStop, hisse senedinin hisse başına yaklaşık 40 dolardan yaklaşık 120 dolara sapanlanması sonrasında son birkaç haftadır çok yüksekte oturuyor, ancak o zamanki neden açık değildi. Piyasa bir kaos telaşı içinde otururken gerçek bir kafiye veya neden olmadan yükseliyor ve düşüyor, ancak bugün, başka bir büyük artış gördü. GameStop Corp.'dan geleniyi haberlerin ardından, perakendecinin hisseleri zirvede % 46'nın üzerinde bir artışla hisse başına 200 doların üzerine çıktı.

Bu dev salıncak, Reddit'in uzun süre köpüren hareketiyle alevlendi. GameStop'un hisseleri piyasadaki en kısa süreli hisse senetlerinden biri, yani hedge fonları buna karşı bahis yapıyor ve düşüşe gitmesini bekliyor. Fiyat düşmezse ve bunun yerine yükselirse, daha fazla para ödemek zorundalar, bu da hisselerin daha fazla yükselmesini sağlıyor. GameStop'un hisseleri Ocak ayında yükseldi, halk Wall Street'i kurutmak ve yol boyunca bazı zenginlikler elde etmek için bir araya gelirken sürekli olarak 350 dolarlık bir fiyata yaklaşıyor. Sonunda yere çakıldı, ama küçük bir kalp atışı hala bir kez daha ölümden dirilebileceğini işaret ediyordu.

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Şimdi, GameStop'un hisseleri bugün yaklaşık % 41.92 kazançla 194.50 dolardan kapandı. Bilindiği gibi, en iyi dijital vitrin yeteneğini getirdiğinden beri Bloomberg, GameStop'un Amazon'a benzer bir e-ticaret işine dönüşeceğini ve Chewy.com kurucusu Ryan Cohen'in bu suçlamaya liderlik edeceğini bildiriyor. Cohen hızla şirketin geleceğinin araçsal bir parçası haline geldi ve iç değişikliklere, iddia edilen işten çıkarmalara ve stoklarda daha yeni organik artışa yol açtı. Yönetim kurulu üyesi bir süredir şirketi bu yöne gitmeye iterek yatırımcılara biraz ilgi gösteriyor.

Ocak ayında GameStop, Elon Musk ve diğer birçok kamu figüründen ilgi gördü ve hisselerin daha da yükselmesine neden oldu. Bu iyi haberin benzer bir yutturmaca seviyesine neden olması muhtemeldir, ancak bu sefer garanti edilebilir. Başlangıçta, şirketin pek bir şeyi yoktu ve yakında ölüme doğru gidiyordu. Şirketin etrafındaki ani ilgi, GameStop'a kendisini yeniden keşfetmenin bir yolunu bulması durumunda nerede olabileceğini göstermiş gibi görünüyor, muhtemelen yöneticilerden Cohen'e güveniyor.

Herkes geçen ay GameStop'un getirdiği zenginliklerin üzerine binerken, eğlence hızla sona erdi. Brokeraj Robinhood, diğer brokerlar arasında GameStop hisse senetlerinde işlem almayı durdurdu, insanların satın almasını engelledi ve yasal kaosa neden oldu. ABD Adalet Bakanlığı olaya dahil oldu ve kongre durumu değerlendirmek için duruşmalar düzenlemeye başladı ve piyasa manipülasyonu gibi şeyler bulmaya başladı. Onlardan çok önemli bir şey çıkmadı, ancak bu önceki hayal kırıklığının brokerlerin benzer hamleler yapmasını engellemesi muhtemel. İyi haberler gelmeye devam ettiği sürece, GameStop'un hisseleri muhtemelen öngörülebilir gelecek için yükselmeye devam edecek ve şirketi gerçekten kurtarabilir.