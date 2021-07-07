GameStop Discord sunucusu açtığını duyurdu!

Amerika video oyunu, elektronik alet ve oyun ürünleri satıcısı GameStop, kendi Discord sunucusunu açtığını Twitter hesabından duyurdu.

Amerika merkezli video oyun perakendecisi GameStop, geçtiğimiz haftalarda kendi hisselerini satarak büyük bir kâr elde etmişti. GameStop'un hisseleri bu yılın başlarında yatırımcıların yüzünü güldürmeyi başardı.

GameStop, ticari modelini geliştirmek için büyük bir değişime gitmiş ve çevrimiçi pazar geliştirme deneyimi olan eski Amazon yöneticilerini işe almıştı. GameStop cephesinde yapılan bu büyük revizyon, son mali sıkıntıları bertaraf etti.

Bu sefer farklı bir haberle gündeme gelen GameStop, kendi Discord sunucusunu açtığını duyurdu. Twitter üzerinden yapılan paylaşımın ardından, iki saat içinde yaklaşık 6 bin kişi sunucuya katıldı. GameStop'un Discord sunucusunda anlık olarak 9 bin üyesi bulunuyor.

GameStop Discord sunucusunda Apex Legends ve Destiny 2 gibi rekabetçi popüler oyunlar için kullanıcıların sohbet edebileceği veya arkadaş bulabileceği kanallar yer alıyor.

GameStop'un Discord sunucusuna katılmak için buraya tıklayınız.