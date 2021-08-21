Gamescom 2021'de oyunseverleri neler bekliyor?

Gamescom 2021'de neler olacak?

Almanya'nın Köln şehrindeki Koelnmesse sergi merkezinde düzenlenmesi planlanan Gamescom 2021, COVID-19 sebebiyle online olarak gerçekleştirilecek. 70'in üzerinde yayıncı ve geliştiricinin yer alacağı gamescom'da, sabırsızlıkla bekleyeceği birçok şey olacak.

Gamescom Yayın Programı

Bu yılki etkinlik 25-27 Ağustos tarihleri ??arasında sürecek. 70'den fazla geliştiricinin yeni oyunlarını sunacak. Bunların arasında Activision, Bethesdam Epic Games, Electronic Arts, Konami ve çok daha fazlası olacak. Canlı olarak takip edilebilecek yayın ise, gamescom'un resmi kanalı veya gamescom Now portalı üzerinden takip edilebilecek. Resmi yayınların yanı sıra, etkinliği kapsayan birçok dilde yayınlar da olacak.

25 Ağustos TSİ 08.30'da başlayacak olan etkinlik, yarım saatlik bir ön gösterim sonrasında, iki saat sürecek ana etkinlik ile devam edecek. 26 Ağustos'ta daha endüstri odaklı bir etkinlik olan gamescom kongresi gerçekleştirilecek ve video oyunlarının ekonomik, kültürel ve toplumsal potansiyeli tartışılacak.

Gamescom 2021'e katılacak oyun şirketleri:

505 Games

Aerosoft

Activision

Assemble Entertainment

Astragon Entertainment

Bethesda

Bandai Namco

Electronic Arts

GAMEVIL COM2US

Headup

Koch Media

Indie Arena Booth

NExT Studios (Tencent)

Sega Europe

Thunderful Games

Team17

Ubisoft

Wargaming

Xbox

Kaynak: Playerbros