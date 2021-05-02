Gamer Arena Zula Turnuvası şampiyonu Bursa Espor!
Tebrikler Bursa Espor!
The Academys tarafından sunumu gerçekleştirilen Gamer Arena Zula Turnuvası şampiyonu Bursa Espor oldu.
20.000 GA ödüllü turnuvanın sonunda Bursa Espor 12.500 GA'nın sahibi oldu. Diğer takımlar ise sırasıyla 5000 GA ve 2500 GA'nın sahibi oldu.
Organizasyon, geçtiğimiz sezonlarda da Zula Süper Ligi'nde adından sıkça söz ettiriyor. Organizasyon geçtiğimiz hafta "Zula 7. Sezon Rekabet Turnuvası" kadrosunu da duyurmuştu. Buna ek olarak 2 gün önce "Zula Bursa Espor Green" takımını da duyurdu.
Sırasıyla takımlar ise şu şekilde:
Zula 7. Sezon Rekabet Turnuvası Kadrosu
Muhammet Efe "CRUVS" Farsak
Mert Arda "CHARMENDER" Pekcan
Enes "MAXXIS" Kavlak
Faruk "MAWJOU" Candaş
Berkant "ROS" Başak
Furkan "COMMANDER" Moroğlu
Zula Bursa Espor Green Kadrosu
Efe "LPX" Acet
Arda "JEVOOON" Aydın
Efe "FL4ME" Hoşaf
Oğulan "SHADOW" Yıldırım
Eren "ASQRAWO" Baysal
Necati "EXEL4NS" Alankaya
Efe "WOCKENT" Küçükateş
Kaynak: Playerbros