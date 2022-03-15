Yu-Gi-Oh! Master Duel 20 milyon indirmeye ulaştı
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Yu-Gi-Oh! Master Duel, 18 Ocak'ta piyasaya sürülmesinden sadece iki ay sonra 20 milyondan fazla indirmeye ulaştığı açıklandı.
Nintendo Everything tarafından fark edilen bir tweet'te Konami Europe, sanal kart oyun simülatörünün etkileyici kilometre taşına ulaştığını ve 7 Şubat'ta elde ettiği on milyon indirmeyi iki katına çıkardığını açıkladı.
Konami Europe, Yu-Gi-Oh! Master Duel'in 20 milyon indirmeye ulaşmasını kutlamak nedeniyle herkese 1000 adet oyun içi gem vereceğini duyurdu ve oynayan herkese teşekkür etti.
Yu-Gi-Oh! Master Duel, 18 Ocak'ta PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch ve Steam'de 20 milyon indirmeye ulaştı.
Yu-Gi-Oh! Master Duel, Konami tarafından iOS, Android, Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series ve Nintendo Switch platformları için Yu-Gi-Oh tabanlı olarak geliştirilen ücretsiz, dijital koleksiyon kart oyunudur.
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