Yu-Gi-Oh! Master Duel 20 milyon indirmeye ulaştı

Nintendo Everything tarafından fark edilen bir tweet'te Konami Europe, sanal kart oyun simülatörünün etkileyici kilometre taşına ulaştığını ve 7 Şubat'ta elde ettiği on milyon indirmeyi iki katına çıkardığını açıkladı.

Konami Europe, Yu-Gi-Oh! Master Duel'in 20 milyon indirmeye ulaşmasını kutlamak nedeniyle herkese 1000 adet oyun içi gem vereceğini duyurdu ve oynayan herkese teşekkür etti.

Yu-Gi-Oh! Master Duel, 18 Ocak'ta PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch ve Steam'de 20 milyon indirmeye ulaştı.

Yu-Gi-Oh! Master Duel, Konami tarafından iOS, Android, Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series ve Nintendo Switch platformları için Yu-Gi-Oh tabanlı olarak geliştirilen ücretsiz, dijital koleksiyon kart oyunudur.