Yenilenmiş PlayStation Plus aboneliğine başarımlar ekleniyor - Haberler

Bend Studio'nun geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir tweet'te, Syphon Filter'ın Playstation Plus'a çıkmasının bir parçası olarak oyuna özel başarımların olacağı kupalar eklendi.

PLAYSTATION PLUS KLASİK OYUNLARA BAŞARIM EKLENECEK

Geliştirici ekibin paylaştığı tweet'te, "Ajans istihbaratı, Syphon Filter'ın yepyeni Playstation Plus'a geldiğinde Kupalar içereceğini bildiriyor." sözlerine yer verdi. Bununla beraber hali hazırda PlayStation oyunlarında bulunan başarım veya kupa (Trophie) özelliği Playstation Plus'ta klasik oyunlara da eklenmiş olacak.

Syphon Filter'ın başarım özelliğini kullanmasıyla birlikte, daha fazla stüdyonun da bu özelliği kullanması bekleniyor. Playstation Plus'a gelecek klasik oyunlarının geliştiricileri, oyunlarda başarı sistemini kullanıp kullanmayacağını açıklayacaklardır.

Sony, Playstation Plus'a eklenecek klasik oyunlar arasında Ape Escape, Hot Shots Golf, I.Q. Intelligent Cube ve Jumping Flash gibi oyunların PlayStation Plus Extra ve Premium abonelik katmanlarına eklenecek oyunlar arasında bir tek Syphon Filter'da kupa desteğinin olacağı onaylandı.