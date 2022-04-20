Yeni Star Wars oyunu duyuruldu

Uncharted serisinin arkasındaki oyun yönetmeni Amy Hennig, Lucasfilm Games ve Skydance New Media'da yeni bir Star Wars oyunu geliştiriliyor. Daha önce EA'nın Visceral Games'inde serisinde çok uzak bir galakside geçen iddialı bir projede çalışmış olan Hennig için Star Wars serisine geri dönüş yapıyor.

YENİ STAR WARS OYUNU GELİŞTİRİLİYOR

Skydance New Media, isimsiz Star Wars projesini "orijinal bir hikayeye sahip zengin sinematik bir aksiyon-macera oyunu" olarak tanımlıyor, ancak stüdyo oyun hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

"Amy ile tekrar çalışacağımız için daha heyecanlı olamazdık. O ve Skydance Yeni Medya ekibi, benzersiz bir Star Wars macerası yaratma yeteneğine ve hırsına sahip," diyor Lucasfilm Games başkan yardımcısı Douglas Reilly. "Anlatı odaklı ve ilgi çekici etkileşimli eğlence yapma vizyonları bu iş birliğini çok heyecan verici kılıyor. Deneyimli ve yetenekli geliştiricilerden oluşan ekibiyle çok çalışıyoruz ve doğru zaman geldiğinde Star Wars hayranlarıyla daha fazlasını paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."

Lego Star Wars: The Skywalker Saga'nın çıkışının ardından önümüzdeki senelerde birçok başka Star Wars Jedi: Fallen Order 2olmak üzere birçok Star Wars oyunu gelecek.