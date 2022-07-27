Yeni nesil Xbox konsol satışları rekor kırdı

Microsoft'un 2022 finansal yılının dördüncü çeyrek kazanç raporu sırasında paylaşılan verilere göre Xbox Series X|S'in tüm zamanların en hızlı satan konsolları olduğu bildirildi.

XBOX SERIES X|S TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN KONSOLU

Microsoft'un geçen yılki kazanç raporunda da Xbox Series X ve Xbox Series S'in Microsoft'un en hızlı satan konsolları olduğu açıklanmıştı. Yaklaşık bir yıl sonra, Microsoft CEO'su Satya Nadella bu durumun hala böle olduğunu doğruladı.

Yaklaşık iki yıl önce piyasaya sürülen Xbox'ın yeni nesil konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S, yaptığı satışlar sayesinde diğer konsolları iki yıl içerisinde geride bırakarak Xbox'ın en çok satan konsolları oldu.

Bu durumun dünya çapındaki çip tedarik sorununu da ele alındığında bu şartlara gelmesi Xbox Series X|S için büyük bir başarıdır.