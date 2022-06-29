Yeni Bir NBA Oyunu Yolda: NBA All-World

Pokemon GO benzeri sıra dışı basketbol oyunu NBA All-World, oldukça kısa bir tanıtım videosu ile oyunseverlere duyuruldu. Video bize oyunun basketbol temalı olduğu bilgisinden başka bir şey vermiyor. Bunun yanında oyundan birkaç ekran görüntüsüne de sahibiz. Ekran görüntülerinde Pokemon GO'dan aşina olduğumuz harita sistemini, kozmetik geliştirme ekranlarını ve birebir mücadeleleri görüyoruz. Oyundaki kozmetikler, mekanlar ve tabii ki oyuncuların her biri gerçek dünyaya ait öğeler olacak.

Oyuna ait otuz saniyelik fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Daha önce NBA 2K ve NFL 2K serilerinde yapımcılık görevini üstlenen Marcus Matthews, şu anda Niantic'te kıdemli geliştirici olarak görev almakta. Oyun hakkında çok sayıda kritik bilgiyi bize veren Matthews, basketbol oyunları konusunda deneyimli bir isim.

NBA ALL WORLD NE ZAMAN ÇIKACAK?

Matthews, yaptığı açıklamalarda oyunun yeni NBA sezonunun başlangıcıyla paralel bir şekilde tam sürümün çıkış yapacağını bildirdi. NBA yeni sezonunun 18 Ekim 2022 tarihinde başlayacağı göz önüne alınırsa NBA All-World'ün 2022'nin Ekim ayında mobil oyuncularla buluşacağı tahmin ediliyor.

Aynı zamanda oyunun beta sürümü de belli bölgeler için oyunun çıkışından bir süre önce başlayacak. Ön kayıtlar başlamış durumda.

NBA All-World, önümüzdeki NBA sezonunun başında,Android ve iOS cihazlar için çıkış yapacak.

SaveButonu / Gamegar