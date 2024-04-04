Xbox Game Pass'in 3500 TL değerindeki Nisan 2024 oyunları belli oldu

Xbox Game Pass, ilk kez piyasaya sürüldüğünden bu yana oyuncular için popüler bir abonelik hizmeti olmuştur ve düşük aylık bir ücret karşılığında seçilebilecek geniş bir oyun yelpazesi sunmaktadır. Nisan 2024'te, Xbox Game Pass aboneleri her türden oyuncu için saatlerce eğlence sağlayacak birçok heyecan verici yeni oyun bekliyor olacak.

XBOX GAME PASS NİSAN 2024 OYUNLARI

Superhot: Mind Control Delete (Bulut, Konsol ve PC) – Şimdi mevcut

LEGO 2K Drive (Bulut ve Konsol) – Şimdi mevcut

Lil Gator Game (Bulut, Konsol ve PC) – Şimdi mevcut

EA Sports PGA Tour (Cloud, PC, Xbox Series X/S) EA Play – Şimdi mevcut

Kona (Bulut ve Konsol) – 9 Nisan

Botany Manor (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 9 Nisan

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC) – 11 Nisan

Harold Halibut (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 16 Nisan

XBOX GAME PASS KÜTÜPHANESİNDEN ÇIKARILACAK OYUNLAR

Aşağıdaki oyunlara Game Pass kütüphanesinden çıkmadan önce uygun bir şekilde veda ettiğinizden emin olun. Satın alma işlemlerinizde yüzde 20'ye varan indirimden yararlanarak aşağıdaki oyunları kitaplığınızda tutabilirsiniz.