Xbox Game Pass'e Inside ve Watch Dogs 2 Dahil 6 Yeni Oyun Ekleniyor!

Xbox Türkiye, oldukça popüler olan Xbox Game Pass abonelik sisteminin kütüphanesine aralarında Inside ve Watch Dogs 2'nin de yer aldığı altı yeni oyun daha ekleneceğini duyuran bir gönderi paylaştı. Böylece Temmuz ayı Game Pass için altı yeni oyun ile kapanmış olacak.

Hideo Kojima Yeni Oyunu İçin Xbox ile Çalışıyor

Xbox konsolu ve PC sahiplerinin oldukça beğendiği Xbox Game Pass servisine her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Xbox, bazen tüm oyunları bir anda paylaşmıyor ve ilgili ay içerisinde iki ya da üç farklı kısım olarak oyunları kütüphaneye ekliyor. Temmuz ayının sonuna yaklaşmamıza rağmen ayı kapatmadan önce 6 yeni oyun daha kütüphaneye eklenecek. Bu oyunlar arasında başarılı Indie yapım Inside ve Ubisoft'un önemli bir oyunu olan Watch Dogs 2 de yer alıyor.

Xbox Türkiye tarafından yapılan paylaşımda duyurulan toplam 6 oyun 19 Temmuz 2022 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında sıralı olarak kütüphaneye eklenecek. Oyunlardan bazıları sadece konsol özel durumda iken bazıları ise sadece PC için geçerli olacak. Bunlar dışında diğer oyunlar da her iki platform için aktif olarak eklenecek. İşte Temmuz ayının son Xbox Game Pass oyunları:

Xbox Game Pass Temmuz Son Oyunları:

19 Temmuz:

As Dusk Falls (Konsol + PC)

Watch Dogs 2 (Konsol + PC)

21 Temmuz:

Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC)

MotoGP 22 (Konsol + PC)

Torment: Tides of Numenera (Konsol)

29 Temmuz:

Inside (Konsol + PC)

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