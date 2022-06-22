Xbox Game Pass'e FIFA 22 ve Far Cry 5 geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Xbox Game Pass'e FIFA 22 ve Far Cry 5 geliyor

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Xbox Game Pass'e FIFA 22 ve Far Cry 5 geliyor

Microsoft'un Xbox One, Xbox Series X/S ve PC kullanıcıları için mevcut olan abonelik hizmeti Xbox Game Pass'e bu hafta içerisinde FIFA 22, Far Cry 5 ve daha fazlası oyuncular ile buluşacak.

Xbox Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda uzun zamandır beklenen futbol simülasyon oyunu FIFA 22'nin ve birçok oyunun bugünden itibaren ve önümüzdeki günlerde Xbox Game Pass kütüphanesine ekleneceği bildirildi.

FIFA 22 VE FAR CRY 5 XBOX GAME PASS'E GELİYOR

Xbox Game Pass kütüphanesine bu hafta Shadowrun Trilogy, Total War: Three Kingdoms, FIFA 22, Naraka Bladeponit ve Far Cry 5 eklenecek. 21 Haziran'dan itibaren oyuncuların Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar Haziran sonuna kadar gelmeye devam edecek.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

XBOX GAME PASS'E HAZİRAN'DA EKLENECEK OYUNLAR

21 HAZİRAN SALI

  • Shadowrun Trilogy – Konsol
  • Total War: Three Kingdoms - PC

23 HAZİRAN PERŞEMBE

  • FIFA 22 – PC, Konsol
  • Naraka: Bladepoint – PC, Konsol

1 TEMMUZ CUMA

  • Far Cry 5 – PC, Konsol

Xbox Game Pass'e FIFA 22 ve Far Cry 5 geliyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Far Cry 5 FIFA 22 xbox Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title