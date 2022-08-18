Wreckfest sistem gereksinimleri neler? Wreckfest kaç GB?
Gamegar Haberleri
Bugbear'ın geliştirip THQ Nordic'in yayıncılığını yaptığı bol çarpışmalı yarış oyunu Wreckfest'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından, "Wreckfest sistem gereksinimleri" şeklinde aratılıyor. Peki, Wreckfest sistem gereksinimleri neler? Wreckfest kaç GB? Detayları öğrenmek için okumaya devam edin.
Birbiriyle çarpışan araçlarda en sonuncunun ayakta kalıp kazandığı yıkım yarış simülasyon oyunu Wreckfest'in sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Wreckfest sistem gereksinimleri neler? Wreckfest kaç GB? İşte detaylar…
Wreckfest'i en düşük ayarlarda oynamak isteyen oyuncuların Intel Core i3 işlemciye, 8 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 560 veya AMD Radeon HD 7770 ekran kartına sahip olmaları gerekiyor.
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- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3 2.8 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 veya AMD Radeon HD 7770
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 32 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 with 3.0 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 380X
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 32 GB kullanılabilir alan
Wreckfest'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 32 GB boş depolama alanı gerekmektedir.