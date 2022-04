World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic bu yılın sonunda geliyor

Dün yayınlanan Wrath of the Lich King Classic sinematik fragmanında yeni DLC'nin çıkış tarihi açıklandı. Yayınlanan videonun açıklamasında, "Kemikleri uyuşturan bir soğuk tüm Northrend'e yayılırken buzlu tepelerde bir şeyler kıpırdanıyor. 2022'de çıkacak olan Wrath of the Lich King Classic ile efsaneyi bir kez daha yaşayın." sözlerine yer verildi.

WRATH OF THE LICH KING'İN ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Wrath of the Lich King genişlemesi, hiçbir ön koşul olmadan oluşturulabilen ve 55. Seviyede başlatılabilen yeni Death Knight sınıfını ekliyor. Seviye sınırı genişleme için 80'e yükseltildi ve önce Burnin Crusade Classic genişletmesini oynamadan doğrudan Lich King'e atlamak isteyen herkes için 70. seviye takviyesi mevcut olacak.

Belanın ustası ve kralı olarak sıfatlandırılan The Lich King hakkında, "Onun kötülüğü efsanedir. Gücü ve kötülüğü eşsizdi. Ölümsüz belanın efendisi, lanetli runeblade Frostmourne'un sahibi ve yaşayanların düşmanı olan Lich King, Azeroth'taki tüm yaşam sona erene kadar her şeyi durduracak. Efsaneyi yeniden yaşayın ve saltanatını sonlandırın." sözlerine yer verildi.