Wolfenstein The Old Blood sistem gereksinimleri neler? Wolfenstein The Old Blood kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Bethesda'nın popüler aksiyon FPS 2. Dünya Savaşı oyunu Wolfenstein The Old Blood'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. İkinci Dünya Savaşı üzerine kurulu FPS aksiyon oyunu Wolfenstein The Old Blood sistem gereksinimleri neler? Wolfenstein The Old Blood kaç GB? Detayları haberimizde…
Yıl 1946 ve Naziler İkinci Dünya Savaşı'nı kazanmanın eşiğindeler. Durumu müttefiklerin lehine çevirmek için B.J. Blazkowicz, Bavyera'nın derinliklerinde iki bölümden oluşan destansı bir göreve başlamak zorunda. Peki, Wolfenstein The Old Blood sistem gereksinimleri neler? Wolfenstein The Old Blood kaç GB? İşte detaylar…
Bethesda'nın yayıncılığını üstlendiği ve Wolfenstein serisinin ikinci oyunu The Old Blood'ın sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Wolfenstein Alt History Collection sistem gereksinimleri neler?
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- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5-2500 @ 3.3 GHz veya AMD FX-8320 @ 3.5 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 veya AMD Radeon HD 6870 (1GB VRAM)
- Depolama: 38 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 8
- İşlemci: Intel Core i7 veya AMD FX-8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280 (3GB VRAM)
- Depolama: 38 GB kullanılabilir alan
Wolfenstein The Old Blood'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dâhil 38 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.