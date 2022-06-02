Wolfenstein The Old Blood sistem gereksinimleri neler? Wolfenstein The Old Blood kaç GB? - Haberler

Yıl 1946 ve Naziler İkinci Dünya Savaşı'nı kazanmanın eşiğindeler. Durumu müttefiklerin lehine çevirmek için B.J. Blazkowicz, Bavyera'nın derinliklerinde iki bölümden oluşan destansı bir göreve başlamak zorunda. Peki, Wolfenstein The Old Blood sistem gereksinimleri neler? Wolfenstein The Old Blood kaç GB? İşte detaylar…

WOLFENSTEIN ALT HISTORY COLLECTION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Bethesda'nın yayıncılığını üstlendiği ve Wolfenstein serisinin ikinci oyunu The Old Blood'ın sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Wolfenstein Alt History Collection sistem gereksinimleri neler?

Wolfenstein The Old Blood Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7

İşlemci: Intel Core i5-2500 @ 3.3 GHz veya AMD FX-8320 @ 3.5 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 veya AMD Radeon HD 6870 (1GB VRAM)

Depolama: 38 GB kullanılabilir alan

Wolfenstein The Old Blood Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8

İşlemci: Intel Core i7 veya AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280 (3GB VRAM)

Depolama: 38 GB kullanılabilir alan

Wolfenstein The Old Blood Kaç GB?

Wolfenstein The Old Blood'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dâhil 38 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.