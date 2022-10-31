Victoria 3 hileleri neler? Victoria 3 hile kodları!
Gamegar Haberleri
Paradox Development'ın yeni strateji oyunu Victoria 3'te hile yapmak isteyen oyuncular hile kodlarını merak ediyor. Peki, Victoria 3 hileleri neler? Victira 3 hile kodları neler? Detayları haberimizde…
Strateji oyunu Victoria 3'te hilelere ve konsol komutlarına erişmek için hata ayıklama modunu etkinleştirmeniz gerekmektedir. Bu, oyunu başlatmadan önce Steam üzerinden yapılmaktadır. Tek yapmanız gereken Steam kütüphanenizden Victoria 3'e sağ tıklayıp özellikleri açmanız, ardından ise gelen panelde genel sekmesinden başlatma seçeneklerine "-debug_mode" kodunu girmeniz gerekmektedir.
VICTORA 3 HİLE KODLARI
Victoria 3'te hile yapabilmek için oyunun başlatma seçeneklerine "-debug_mode" kodunu girdikten sonra Victoria 3'ü çalıştırarak oyuna giriniz. Oyunu açtığınızda hata ayıklama modunun etkinleştirildiğini göreceksiniz ve konsolu açabilmek için "é" tuşuna basınız. Ardından ise hilelerin kodunu girerek edebilirsiniz. Peki, Victoria 3 hileleri neler? Victoria 3 hile komutları neler? İşte detaylar…
VICTORA 3 HİLELERİ NELER?
- change_law " yasa " " ülke ": Adından da anlayacağınız üzere oyunda oynadığınız ülkenin yasalarını değiştirir.
- add_war_support " ülke " " miktarı girin ": Seçtiğiniz ülkeye savaş desteği sağlar.
- version: Oyun sürümünü görüntülemenizi sağlar.
- screenshot: Ekran görüntüsü alır.
- set_pollution_level state region " miktarı girin ": Kirlilik miktarını ayarlar.
- add_approval " ilgi grubu " " miktarı girin ": Belirlediğiniz ilgi grubuna onay derecesi ekler.
- add_clout " ilgi grubu " " miktarı girin ": Belirlenen ilgi grubuna nüfus derecesi ekler.
- add_loyalists " kültür " " miktarı girin ":Belirlediğiniz miktarda sadık popülasyonu ülkenize ekler.
- add_radicals " kültür " " miktarı girin ": Belirlediğiniz miktarda radikal popülasyonu ülkenize ekler.
- add_relations " ülke " " miktarı girin ": Seçtiğiniz ülkeyle olan ilişkinize, belirlediğiniz miktarı ekler.
- yesmen: Ülkeler arasındaki bütün teklifleri onaylatır.
- tag " ülke ": Belirlediğiniz ülkeyi oynamanızı sağlar.
- skip_migration:Geçiş atlama sırasında geçiş atlatır.
- Settings:Ayarlar ekranını açmanızı sağlar.
- test event " etkinlik adı " " x " " y " " eyalet ": Belirtilen koordinatlarda veya eyaletlerde etkinlik başlatır.
- treatyport " eyalet ":Bu komut, belirtilen eyalet limanıyla anlaşma sağlar.
- testobjective " subgoal key ": Bu komut, oyuncuların hedefleri test etmesini sağlar.
- switchlanguage " dil ": Oyun dilini değiştirir.
- popstat: Toplam aktif popülasyonu gösterir.
- help: Kullanıcıların kullanacağı bütün komutları listeler.
- enable_ai: AI'ları aktifleştirir.
- disable_ai: AI'ları deaktif eder.
- research " teknoloji anahtarı ": Oynadığınız ülkeye seçtiğiniz teknolojiyi ekler.
- set_devastation_level " eyalet " " nuamara girin ": Seçilen eyaletin yıkım seviyesini ayarlatır.
- wagerate " bina " " oran ": Seçilen binanın ücretini belirlediğiniz oran ile değiştirir.
- province borders " true veya false ": Kodun devamına true yazarsanız il sınırları aktif olur, false yazarsanız deaktif olur.
- portrait editor: Oyunun portre düzenleyicisi açar.
- nosecession: Oyundaki ayrılmaları devre dışı bırakır.
- norevolution: Oyundaki isyanları devre dışı bırakır.
- own " il veya eyalet etiketi " " ülke ": Farklı bir ülkenin ili veya eyaletine sahip olursunuz.
- kill_character " isim ": Oyunda seçtiğiniz isimdeki karakteri öldürür.
- money " miktar girin ": Girdiğiniz miktar kadar parayı ekler.
- Ingore_gorvernment_support: Devlet desteğini engeller.
- Observe:Observe modunu açar.
- changestatepop " eyalet id'si " " popülasyon tipi ": Seçtiğiniz eyaletteki popülasyon tipini değiştirir.
- fastinstitutions: Kurumların yatırım seviyeleri daha hızlı değişir.
- fastbuild: Binalar daha hızlı inşaa edilir.
- fastinterests:İlgileri hızlandırır.
- fastenact:Yürürlüğüe koymayı hızlandırır. (Victoria 3 hile kodları içerisinde en iyi olanıdır.)
- fastmoblize: Mobilizeyi hızlandırır.
- fastresearch: Teknoloji araştırmalarını hızlandırır.
- fastrevoultion: Devrimleri hızlandırır.
- fasttravels: Hızlı ulaşım sağlar.
- fasthire: Hızlı kiralamayı sağlar.