Victoria 3 hileleri neler? Victoria 3 hile kodları!

Paradox Development'ın yeni strateji oyunu Victoria 3'te hile yapmak isteyen oyuncular hile kodlarını merak ediyor. Peki, Victoria 3 hileleri neler? Victira 3 hile kodları neler? Detayları haberimizde…

Strateji oyunu Victoria 3'te hilelere ve konsol komutlarına erişmek için hata ayıklama modunu etkinleştirmeniz gerekmektedir. Bu, oyunu başlatmadan önce Steam üzerinden yapılmaktadır. Tek yapmanız gereken Steam kütüphanenizden Victoria 3'e sağ tıklayıp özellikleri açmanız, ardından ise gelen panelde genel sekmesinden başlatma seçeneklerine "-debug_mode" kodunu girmeniz gerekmektedir.

VICTORA 3 HİLE KODLARI

Victoria 3'te hile yapabilmek için oyunun başlatma seçeneklerine "-debug_mode" kodunu girdikten sonra Victoria 3'ü çalıştırarak oyuna giriniz. Oyunu açtığınızda hata ayıklama modunun etkinleştirildiğini göreceksiniz ve konsolu açabilmek için "é" tuşuna basınız. Ardından ise hilelerin kodunu girerek edebilirsiniz. Peki, Victoria 3 hileleri neler? Victoria 3 hile komutları neler? İşte detaylar…

VICTORA 3 HİLELERİ NELER?