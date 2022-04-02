VCT 1. Aşama – Challengers EMEA Playoff'ları: G2, Fnatic & Team Liquid Yoluna Devam Ediyor!

EMEA'da şimdiye kadar gördüğümüz en iyi VALORANT oyunlarından bazılarıyla akıllara kazınan heyecanlı bir hafta sonunun ardından G2 Esports, Fnatic ve Team Liquid, Masters 1. Aşama'da yer alma hakkını elde etti.

Reykjavík'e EMEA'nın birinci sırasından FunPlus Phoenix'in gitmesi gerekiyordu ancak beklenmedik gelişmeler nedeniyle takım, turnuvaya tam kadro dahil olamayacaktı. Yerini dördüncü sırada yer alan Team Liquid'e bırakan bu olağanüstü ekibe şimdilik veda etmek zorunda kaldık.

VCT 1. Aşama - Challengers EMEA: Nihai sıralama

1: FunPlus Phoenix

2: G2 Esports*

3: Fnatics*

4: Team Liquid*

5-6: M3 Champions – Guild Esports

7-8: Natus Vincere – BBL Esports

9-10: LDN UTD – Acend

11-12: BIG** – SuperMassive Blaze**

G2 Esports, Fnatic ve Team Liquid yola Masters'ta devam edecek.

** BIG ve SuperMassive Blaze, VCT Challengers Yükselme Turnuvası'nda yer alacak.

EMEA'nın devlerinin çarpışması

Esporun en ünlü takımlarının, üç Masters slotundan birini kapmak için çekiştiği turnuva baştan sona çok heyecanlı geçti. Şu anki VCT şampiyonu Acend'in ve güçlü BDT temsilcisi M3 Champions'ın da dahil olduğu playoff'lar tam bir yıldızlar geçidiydi.

Liderlik yarışında, kusursuz performansıyla Fnatic ve yeni, yenilenmiş haliyle FPX yer aldı. İki takım da ilk rakipleri M3C ve Team Liquid'i alt etseler de FPX, güçlü performansını sürdüren Fnatic'e ağır bir mağlubiyet yaşatmasını bildi. Ekibi Split'te 13 - 0'lık inanması güç bir skorla bertaraf etti, ardından işler Haven'da kızıştıysa da seri yine de FPX'in galibiyetiyle sonuçlandı.

G2'nin finale giden yolu daha uzundu ve alt grupta Team Liquid ve M3C'yi darmadağın etti. Fnatic'le FPX'le yüzleşmesinin ardından karşılaşan ekip, Zygimantas 'nukkye' Chmieliauskas ve Óscar Cañellas 'mixwell' Colocho gibi yetenekler sayesinde tek bir oyun bile vermedi.

Fnatic yine de Masters'taki yerini garantilese de Challengers 1. Aşama'nın zirvesini elde etme yarışında yalnızca iki ezeli rakip kalmıştı: G2 Esports ve FPX. Devler bir kez daha karşı karşıya geldi ve kadroya nispeten yeni dahil olan Dmitry 'SUYGETSU' Ilyushin'in inanılmaz oyunuyla akıllara kazınan seri FPX lehine 3 - 1 sonuçlandı. Gözcü Killjoy ve Cypher'la şov yapan ve zehirli Kontrol Uzmanı Viper'ın sınırlarını zorlayan on dokuz yaşındaki oyuncu ne kadar tehlikeli bir rakip olduğunu kanıtladı. Özellikle de köşeye sıkıştığı zaman.

Challengers EMEA 1. Aşama: Tekrarlar

Aksiyonu kaçırdıysanız etkinliğin tekrarlarına şu adresten göz atabilirsiniz: https://valorantesports.com/vo…!

EsporGazetesi.com / Gamegar