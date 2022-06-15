Vampire Survivor sistem gereksinimleri neler? Vampire Survivors kaç GB? - Haberler

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Vampire Survivor sistem gereksinimleri neler? Vampire Survivors kaç GB?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Vampire Survivor sistem gereksinimleri neler? Vampire Survivors kaç GB?

Bağımsız stüdyo Poncle tarafından geliştirilip yayınlanan Aksiyon Roguelike ve piksel grafiklere sahip Vampire Survivors'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Vampire Survivors'ın sistem gereksinimleri neler? Vampire Surviors kaç GB? Detayları haberimizde…

Binlerce gece yaratığını biç ve şafağa kadar hayatta kal! Vampire Survivors, seçimlerinizin üzerinize atılan yüzlerce canavara karşı hızlı bir şekilde kartopu yapmanıza izin verebileceği, rogue-lite unsurlarına sahip, gotik bir korku oyunudur. Peki, Vampire Survivors sistem gereksinimleri neler? Vampire Survivors kaç GB? İşte detayları…

Düşük sistemli bilgisayar dostu Vampire Survivors'u oynayabilmeniz için Intel Premium 4 çekirdekli işlemciye, 1 GB RAM'e ve 250 MB depolama alanına sahip olmanız yeterlidir.

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  • İşletim Sistemi: Windows 7 64bit
  • İşlemci: Intel Pentium 4 processor or later that's SSE2 capable
  • Bellek: 1 GB RAM
  • Depolama: 250 MB kullanılabilir alan

Vampire Survivors'u oynayabilmeniz için 250 MB boş depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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