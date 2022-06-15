Vampire Survivor sistem gereksinimleri neler? Vampire Survivors kaç GB?

Binlerce gece yaratığını biç ve şafağa kadar hayatta kal! Vampire Survivors, seçimlerinizin üzerinize atılan yüzlerce canavara karşı hızlı bir şekilde kartopu yapmanıza izin verebileceği, rogue-lite unsurlarına sahip, gotik bir korku oyunudur. Peki, Vampire Survivors sistem gereksinimleri neler? Vampire Survivors kaç GB? İşte detayları…

VAMPIRE SURVIVORS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli bilgisayar dostu Vampire Survivors'u oynayabilmeniz için Intel Premium 4 çekirdekli işlemciye, 1 GB RAM'e ve 250 MB depolama alanına sahip olmanız yeterlidir.

Vampire Survivors Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64bit

İşlemci: Intel Pentium 4 processor or later that's SSE2 capable

Bellek: 1 GB RAM

Depolama: 250 MB kullanılabilir alan

Vampire Survivors Kaç GB?

Vampire Survivors'u oynayabilmeniz için 250 MB boş depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır.