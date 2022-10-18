Valorant yeni güncelleme ne zaman? Valorant 5.08 güncellemesi ne zaman?

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ın yeni güncellemesinin ne zaman oyuna geleceği "Valorant yeni güncelleme ne zaman" şeklinde araştırılıyor. Peki, Valorant'ın yeni güncellemesi ne zaman? Valorant son güncelleme kaç GB? Valorant yeni sezon ne zaman gelecek? Valorant oyun modları neler? Valorant kaç tür ajan var? Valorant ajanları 2022! Detayları haberimizde...

Valorant oyuncularının meraklı bekleyişlerinin ardındaki yeni güncellemenin çıkış tarihi belli oldu. Yeni güncelleme ile oyunda birçok değişikliğin yanı sıra yeni silah kaplamaları ve yeni ajan da eklenecek. Peki, Valorant'ın yeni güncellemesi ne zaman? Valorant son güncelleme kaç GB? Valorant yeni sezon ne zaman gelecek? Valorant oyun modları neler? Valorant kaç tür ajan var? Valorant ajanları 2022! İşte detaylar...

VALORANT YENİ GÜNCELLEME NE ZAMAN?

Valorant'a gelecek son güncelleme 5.08'in 19 Ekim Çarşamba günü Türkiye ve Avrupa sunucularına gelecek. Valorant 5.08 güncellemesi ile Valorant'ın yeni ajanı Harbor da oyuna eklenecek. Ayrıca yeni sezon da 19 Ekim tarihinde gelecek. Bunların yanı sıra Valorant'ın duyurduğu İyon 2.0 silah kaplamaları da yeni güncelleme ile oyuna eklenecek.

Valorant Harbor

VALORANT HAKKINDA

Valorant, yakın gelecekte geçen takım tabanlı bir taktik nişancı ve birinci şahıs nişancı oyunudur. Oyuncular, dünyadaki çeşitli ülke ve kültürlere göre tasarlanmış bir dizi ajan karakter olarak oynarlar. Ana oyun modunda, oyuncular, her bir takımın beş oyuncuya sahip olduğu saldıran veya savunan takıma atanır. Temsilcilerin, her biri ücret gerektiren benzersiz yeteneklerinin yanı sıra öldürme, ölüm veya ani hareketler yoluyla hücum gerektiren benzersiz bir nihai yeteneğe sahiptirler.

Her oyuncu her tura "klasik" bir tabanca ve bir veya birden daha fazla "özel yetenek" ile başlar. Diğer silahlar ve yetenek ücretleri, bir önceki turun sonucuna, oyuncunun sorumlu olduğu herhangi bir öldürmeye ve ani artışla yapılan herhangi bir eyleme dayalı olarak para veren bir oyun içi ekonomik sistem kullanılarak satın alınabilir. Oyunda hafif makineli tüfekler, av tüfeği, makineli tüfek, saldırı tüfeği ve keskin nişancı tüfeği gibi çeşitli silahlar bulunur. "Spectre", "Odin" ve "Vandal" gibi otomatik ve yarı otomatik silahlar, doğru atış yapabilmek için oyuncu tarafından kontrol edilmesi gereken geri tepme modellerine sahiptir.

VALORANT OYUN MODLARI NELER?

Derecesiz

Spike'a Hücum

Rekabete Dayalı (Dereceli)

Ölüm Maçı

Tırmanış

Kopya

Kartopu Çatışması

VALORANT'TA KAÇ AJAN TÜRÜ VAR?

Düelleco (Jett, Raze, Phoenix, Yoru, Neon) Gözcü (Sage, Cypher, Killjoy, Chamber) Öncü (Breach, Skye, KAY/O, Fade, Sova) Kontrol Uzmanı (Omen, Brimstone, Viper, Astra, Harbor)

VALORANT AJANLARI 2022