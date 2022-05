Valorant tpm 2.0 hatası nedir? Valorant tpm 2.0 hatası nasıl çözülür? - Haberler

Valorant oyuncularının genellikle Windows 11'e geçtiklerinde karşılaştıkları Valorant tpm 2.0 hatası ile oyuna girişleri engelleniyor. Valorant'ı başlatırken karşılaşılan VAN9001 veya "This build of Vanguard requires TPM version 2.0 and secure boot to be enabled in order to play" hatası ile karşılaştığınızda ne yapmanız gerekir? Valorant tpm 2.0 hatası nasıl çözülür? İşte detaylar…

VALORANT TPM 2.0 HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Valorant TPM 2.0 hatasını çözmek için bilgisayarınızın Bios ayarlarına girmeniz gerekmektedir. Bunun için Bilgisayarınızı yeniden başlatarak Bios menünüzü açmanız gerekir. Kullandığınız bilgisayar özelliklerine göre Bios'a giriş tuşunuz değişmektedir. F2, F10 veya delete tuşlarıyla genellikle Bios menüsü açılmaktadır.

Valorant TPM 2.0 hatasını gidermek için ilk olarak bilgisayarınızı yeniden başlatınız ve bilgisayarınız açılırken bios menüsüne giriniz. Bios menüsüne girdikten sonra aşağıdaki adımları izleyiniz.

BOOT

Boot Mode: UEFI Secure Boot: Enabled

SECURITY

Change TPM (TCM) State: Enabled

Bu ayarları yaptıktan sonra Exit yazan kısma gelerek sistemi kaydedip bilgisayarı yeniden başlatınız.

Daha sonra bilgisayarınız yeniden başladıktan sonra Valorant'ı açıp oynayabilirsiniz. Hala aynı hatayı almaya devam ediyorsanız ise Valorant'ın destek hattına yazarak