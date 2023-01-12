Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ta gelen yeni güncelleme ile oyunu güncellemek isteyen oyuncular, son güncellemenin kaç GB olduğunu merak ediyor. Peki, Valorant son güncelleme kaç GB? Detayları haberimizde…

Valorant'a gelen yeni güncellemeler ile oyunda harita ve ajan değişikliklerinin yanı sıra hata gidermeleri de yapılmaktadır. Oyuna gelen yeni güncellemenin ardından ise Valorant oyuncuları, "Valorant son güncelleme kaç GB?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Valorant son güncelleme kaç GB? İşte detaylar…

VALORANT SON GÜNCELLEME KAÇ GB?

Valorant'a gelen yeni güncellemenin dosya boyutu 4 GB civarındadır. Büyük yama boyutu, oynanış sistemi güncellemeleri, silahlar ve haritalar gibi yeni içeriğin yanı sıra uygulanacak çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri yapılmaktadır.

PC için dosya boyutunun 4 GB civarında olması beklense de Valorant son güncellemenin kaç GB olduğu platforma ve bölgeye göre değişiklik göstermektedir.