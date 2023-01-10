Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ta oyuncular yeni sezonun ne zaman biteceğini merak ediyor. Valorant 5. Bölüm'ün bitiş tarihini merak eden oyuncular, "Valorant sezon ne zaman bitiyor 2023?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Valorant sezon ne zaman bitiyor 2023? Valorant yeni sezon ne zaman geliyor? Detayları haberimizde…

Sevilen FPS oyunu Valorant'ın yeni sezonunun duyurulmasıyla beraber güncel sezonun ne zaman biteceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Valorant sezon ne zaman bitiyor 2023? Valorant yeni sezon ne zaman geliyor? İşte detaylar…

VALORANT SEZON NE ZAMAN BİTİYOR 2023?

Valorant 5.Bölüm 3. Kısım, 9 Ocak'ta sona erdi. Yeni sezon ise 11 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 03.00'da gelmesi bekleniyor.

Riot Games'in istemcisinde Valorant için "Oyun 11/01/2024 07:00 GMT +03 itibarıyla gelecek yama için devre dışı bırakılacak." sözlerine yer verilmiştir.

VALORANT RANK SIFIRLANACAK MI?

Valorant'ın Reddit'teki bir Sıkça Sorulan Sorular bölümüne göre, RR'yi etkilemeyen bazı yerleştirme oyunları oynamanız istenecek ve bunlar bittiğinde, önceki sıralamanızdan daha düşük bir yerde olmayı beklemelisiniz. Bu, temel olarak rütbenizin ve MMR'nizin biraz düşürüldüğü anlamına gelen bir yazılım sıfırlamasıdır, ancak yeni sezonda eski konumunuza kolayca tırmanabilmelisiniz.