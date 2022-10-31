Valorant kaç saat oynadım? Valorant'ta kaç saat oynadığınızı öğrenme 2022

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant, oyuncular tarafından oldukça sevildi. Riot Games'in kendi istemcisinde toplamda kaç saat Valorant oynadığınızın gözükmemesi üzerine oyuncular, "Valorant kaç saat oynadım?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Valorant'ta toplamda kaç saat oynadığınızı nasıl öğrenebilirsiniz? Detayları haberimizde…