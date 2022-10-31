Valorant kaç saat oynadım? Valorant'ta kaç saat oynadığınızı öğrenme 2022
Gamegar Haberleri
Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant, oyuncular tarafından oldukça sevildi. Riot Games'in kendi istemcisinde toplamda kaç saat Valorant oynadığınızın gözükmemesi üzerine oyuncular, "Valorant kaç saat oynadım?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Valorant'ta toplamda kaç saat oynadığınızı nasıl öğrenebilirsiniz? Detayları haberimizde…
Valorant'ta kaç saat oynadığını öğrenmek isteyen oyunculara ilk olarak bunu öğrenmek için üçüncü parti sitelere giriş yapmanız gerektiğini söylememiz gerekir. Peki, Valorant'ta kaç saat oynadığınızı nasıl öğrenebilirsiniz? Valorant kaç saat oynadım? İşte detaylar…
VALORANT KAÇ SAAT OYNADIM?
- Valorant'ta kaç saat oynadığınızı öğrenmek için ilk olarak Tracker.gg sitesine giriş yapınız.
- Siteye giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan arama çubuğuna oyunda kullandığınız isim ve # ile başlayan ID'nizi yazınız.
- Oyun içerisindeki adınızı yazıp arattıktan sonra toplam Valorant oynama saatiniz de dahil diğer bütün oyun içi istatistikleriniz gözükmektedir.
- Eğer adınızı girdikten sonra "this profile is private" şeklinde hata alırsanız, "sign in with Riot" yazan yere tıklayarak yeniden giriş yapmanız gerekir.
- Profilinizin istatistikleri açıldıktan sonra "Performance" yazan kısma tıklayarak hemen altta çıkan "Total Playtime" ile Valorant'ı toplamda kaç saat oynadığınızı öğrenebilirsiniz.
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