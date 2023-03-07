Valorant Gekko nereli? Valorant 22. ajanı Gekko nereli?

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS nişancı oyunu Valorant'a 6. bölüm 2. kısım ile eklenecek olan yeni ajan Gekko'nun nereli olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Valorant Gekko nereli? Valorant Gekko kaç yaşında? Valorant 22. ajan Gekko nereli? Detayları haberimizde…

Ajan 22 Gekko, 7 Mart'ta Valorant'ta ilk maçına çıkmaya hazırlanırken karakterin tarzı oyuncuların aklında yeni ajan Gekko'nun nereli olduğu sorusuna zemin oluşturdu. Peki, Valorant Gekko nereli? Valoran 22. Ajanı Gekko nereli? Valorant Gekko kaç yaşında? İşte detaylar…

VALORANT GEKKO NERELİ?

Valorant'ın yeni ajanı Gekko, Los Angeles, Kaliforniya'da doğup büyüyen bir Amerikalı ajandır. Bununla birlikte Amerikan kimliğine rağmen, ailesinin Meksikalı ve annesinin tanıtım fragmanında İspanyolca konuştuğunu belirtmekte de fayda vardır. Yayınlanan fragmanlarda annesinin Gekko'ya Mateo adıyla da seslendiği duyulmaktadır.

Gekko'nun anlatı yazarı Joe Killeen, "Birinci nesil bir karakteri, yetiştirilmesi iki farklı dünyanın harmanlanmasıyla şekillenen birini gerçekleştirmek için yola çıktık: ailesinin kültürel mirası ve memleketlerinin etkileri" dedi.