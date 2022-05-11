Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? 2022 Haziran Gece Pazarı çıkış tarihi!
Valorant gece pazarında oyunculara özel olarak çıkan mağaza, Valorant oyuncuları tarafından merakla beklenmektedir. Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek sorusu da bu kapsamda yanıt arıyor. Valorant gece pazarı ile birbirinden farklı kaplamalara uygun fiyatlarla indirimli şekilde sahip olabiliyorsunuz. Pazarda toplam 6 silah kaplaması rastgele gelmektedir. Peki Valorant Haziran 2022 gece pazarı ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde…
Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan Valorant, 2020 yılında piyasaya sürülmesinin ardından FPS dünyasının en çok ilgi gören oyunlarından bir tanesi haline geldi. Valorant'ta yer alan her oyuncuya özel olan gece pazarının çıkış tarihi ne zaman? Valorant Haziran 2022 gece pazarı ne zaman gelecek?
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Valorant oyuncularının merakla beklediği gece pazarında toplam 6 adet kaplamanın bulunduğu, her oyuncuya özel olarak ve daha ucuz bir şekilde sunulan gece pazarının çıkış tarihi her zaman olduğu gibi bilinmiyor.
Gece pazarı Valorant'a ortalama olarak 2 ayda bir gelmektedir. En son Nisan ayında oyuncular mağazasında beliren gece pazarının Haziran'da Valorant'a gelecek. İki hafta sürecek Valorant gece pazarı Haziran'da sona erecek. Valorant Gece Pazarı, size özel rasgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyon. Kaplamaları tıpkı mağaza'dan alır gibi alabilirsiniz.
Valorant Gece Pazarı, size özel rasgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyon. Kaplamaları tıpkı Mağaza'dan alır gibi alabilirsiniz. Gece Pazarı, indirimli bir şekilde sadece size özel olarak rastgele oluşan 6 silah kaplamasından oluşmaktadır.
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