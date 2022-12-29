Valorant, Çin'de piyasaya sürülmeye hazırlanıyor

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ın geliştiricisi Riot Games, Çin hükümetinden resmi onayı aldı ve 2023 yılında PC oyuncuları ile buluşmaya hazırlanıyor.

Lansmanından bu yana Çin hükümeti tarafından resmi olarak tanınmayan Valorant, önümüzdeki aylarda Çinli oyuncular ile buluşacak.

VALORANT, ÇİN'DE PİYASAYA SÜRÜLECEK

Şu anda Çin'de resmi olarak onaylanan 45 oyun arasında Valorant da listelendi. Hemen piyasaya sürülmesi beklenmese de, oynaması ücretsiz FPS oyununun önümüzdeki aylarda erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Çin hükümetinin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi (NPPA), 2023'ten önce onaylanmış oyunların listesini yayınladı. Listede bulunan birçok yabancı oyunun yanı sıra Çinli oyuncular için oynanabilir hale gelecek 80'den fazla oyun yer aldı.

Valorant, NPPA'nın sitesinde kendi adıyla listelenmemiş, bunun yerine "Fearless Covenant" olarak adlandırılmıştır.