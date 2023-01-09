Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'a giriş yapmaya çalışan oyuncuların karşılaştığı "bilinmeyen bir hatayla karşılaştık" hatayı almaları üzerine sorunun çözümünü araştırıyorlar. Peki, Valorant bilinmeyen bir hatayla karşılaştık hatası nasıl çözülür? Detayları haberimizde…

Sevilen popüler FPS oyunu Valorant'ta birçok hata kodu bulunmaktadır. Oyuncuların karşılaştığı hatalardan bir diğeri ise oyunu başlatırken "bilinmeyen bir hatayla karşılaştık" hatasıdır. Peki, Valorant bilinmeyen bir hatayla karşılaştık hatası nasıl çözülür? İşte detaylar…

VALORANT BİLİNMEYEN BİR HATAYLA KARŞILAŞTIK HATASI

Oyuna giriş yapmaya çalışırken karşılaşılan Valorant bilinmeyen bir hatayla karşılaştık hatasının çözümü, geliştirici ekip Riot Games'in sunucularından kaynaklanmaktadır. Oyun sunucularında yaşanan yoğunluk veya ufak bakımlarda bu hata ile karşılaşılmaktadır.

Bu nedenle hatayı alan kullanıcıların yapabileceği bir çözüm yolu bulunmamakla birlikte yarım saat arayla tekrar deneyerek Riot Games sunucularının düzelmesini beklemeleri gerekmektedir.