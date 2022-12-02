Valorant 5.12 yama notları paylaşıldı! İşte Chamber'a gelen yenilikler

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ın 5.12 güncellemesi 1 Aralık'ta yayınlandı. 5.12 yamasıyla beraber güncellemenin en dikkat çeken yeniliği Chamber'a gelecek değişiklikler oldu.

Valorant'ın ajan tasarımcısı Kevin Meier ve Jay Watford, 5.12 güncellemesi ile beraber Chamber'a gelecek değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu. Valorant'ta oyuncuların kabusu olan Chamber'a kimliğini bozmayacak ama oyun sağlığını korumanızı sağlayacak yenilikler getirildi.

VALORANT CHAMBER NERF

Chamber konusundaki endişeleri giderebilmek adında 5.12 yamasıyla beraber birçok değişiklik yapıldı. Chamber'ın kimliğini daha isabet odaklı ve alan korumak için ön hatlarda vücudunu siper eden bir Gözcü olacak şekilde değiştiriliyor ve etki alanını zayıflatarak rakiplerinin karşı oyun olasılıklarının arttırılması hedeflendi.

Kelle Avcısı (Q)

Sekme Eğrisi değişti: Arka arkaya atışlarda ikinci mermiden sonraki saçılma arttı. Daha düşük isabetlilik gerektirdiği için rakibin gövdesine arka arkaya ateş etme yönteminin verimli bir çatışma seçeneği olarak kullanılmasının önüne geçmek adına bu değişikliğe gidildi.

Buluşma (E)

Chamber artık menzili içerisindeyken ışınlanabildiği tek bir ışınlayıcı yerleştiriyor.

Menzili arttı: 15 metre >>> 26 metre

Işınlanmanın yükseklik kısıtlaması kaldırıldı.

Işınlayıcıya menzili içerisinde olduğunuz sürece aranızda yükseklik farkı olsa da ışınlanabilirsiniz.

Işınlandıktan sonraki silah kuşanma gecikmesi arttı: 0,4 sn. >>> 0,7 sn.

Kelle Avcısı bu değişiklikten etkilenmeyecek.

Buluşma yeteneğiyle yerleştirilen ışınlayıcı yok edildiğinde artık bekleme süresine girmek yerine turun kalanı boyunca devre dışı kalıyor.

Chamber ışınlandıktan sonra ışınlayıcıyı geri çağırdığında bekleme süresi artık uzamıyor.

Kartvizit (C)

Tuzağın maksimum menzili artık kısıtlı.

Kartvizit, Chamber menzilinden çıktığında devre dışı kalıyor ve alana tekrar girdiğinde yeniden aktifleşiyor.

Artık turun ortasında geri çağrılabiliyor.

Görüş alanı içerisinde olmasına gerek yok.

Geri çağrıldığında 30 saniye bekleme süresine giriyor.

Yok edilirse tur sonuna kadar devre dışı kalıyor.

Tuzak etkinleşme süresi arttı: 2 sn. >>> 4 sn.

Can miktarı arttı: 1 >>> 20

Keskin Tarz (X)

Ateş hızı %57,5 azaldı

Yavaşlatma: