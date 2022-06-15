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Valheim Xbox kullanıcıları ile buluşuyor

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Valheim Xbox kullanıcıları ile buluşuyor

İsveçli stüdyo Iron Gate tarafından geliştirilen açık dünya hayatta kalma oyunu Valheim'ın Şubat 2021'deki PC lansmanından sonra Xbox'a çıkacağı duyuruldu.

Xbox Games Showcase Extended 2022 ile yapılan duyuru sonrası popüler hayatta kalma oyunu Valheim, Xbox için çıkış yapacak.

VALHEIM XBOX'A GELİYOR

Iron Gate'in geliştiriciliğini yaptığı Viking hayatta kalma oyunu Valheim, 2023'ün ilkbaharında Xbox, Xbox Game Pass geliyor. Bu sonbaharda ise PC Game Pass'e çıkış yapacağı duyuruldu.

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Xbox'ın YouTube kanalında paylaşılan video açıklamasına, "Viking ahireti sizi bekliyor! Bu sonbaharda 10 Milyondan fazla oyuncuya katılın, viking hayatta kalma oyunu Valheim, 2023 Baharında Xbox ve Xbox Game Pass'e gelecek olan PC ve PC Game Pass'te çıkıyor!" sözlerine yer verildi.

Valheim Xbox kullanıcıları ile buluşuyor

VALHEIM KONUSU

Valheim, İskandinav mitolojisinden esinlenerek prosedürel olarak oluşturulmuş bir dünyada geçen 1-10 oyuncu için acımasız bir keşif ve hayatta kalma oyunudur. Kendinizi Odin'e kanıtlamak için güçlü silahlar yapın, uzun evler inşa edin ve güçlü düşmanları öldürün!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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