V Rising sistem gereksinimleri neler? V Rising kaç GB? - Haberler

Bir vampir olarak uyanın. Gücünüzü yeniden kazanmak ve hayatta kalmak için kavurucu güneşten kaçmak için yakındaki yerleşimlerde kan avlayın. Kalenizi yükseltin ve gizemlerle dolu sürekli değişen bir açık dünyada başarılı olun. Çevrimiçi müttefikler kazanın ve yaşayanların topraklarını fethedin. Peki, V Rising sistem gereksinimleri neler? V Rising kaç GB?

GOTİK BİR AÇIK DÜNYA OYUNU

Efsanevi dehşet ve tehlikelerle dolu geniş bir dünyayı keşfedin. Yemyeşil ormanlarda, açık kırsal alanlarda ve karanlık mağaralarda seyahat ederek değerli kaynakları keşfedin, yol boyunca hem arkadaşlarınızla hem de düşmanlarınızla tanışın. Vampir yoldaşlarla dünyayı dolaşın ya da köyleri yağmalamak, haydutlara baskın yapmak ve doğaüstü hayvanların alanlarına dalmak için tek başınıza avlanın.

V Rising Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-6600, 3.3 GHz veya AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, 2 GB veya AMD Radeon R7 360, 2 GB

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

V Rising Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-11600K, 3.9 GHz veya AMD Ryzen 5 5600X, 3.7 GHz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 GB veya AMD Radeon RX 590, 8 GB

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

V Rising Kaç GB?

V Rising'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.