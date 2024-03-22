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V Rising'in PC ve PlayStation için tam çıkış tarihi belli oldu

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İlk olarak Mayıs 2021'de duyurulan oyun, bir yıl sonra Mayıs 2022'de erken erişim ile piyasaya sürüldü. Oyunculardan geri dönüş almak ve bu sırada oyunu geliştirmeye devam etmek isteyen geliştirici ekip, lansmandan 2 yıl sonra oyunun tam sürümünün PC oyuncuları için buluşacağını duyurdu.

V RISING ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Geliştirici ekip Stunlock Studious'un YouTube hesabından yayınladığı video ile Steam'de erken erişimde olan V Rising'in 8 Mayıs 2024'te PC için bu yıl içerisinde ise PlayStation 5 için çıkış yapacağını duyurdu.

V Rising, 2 yıl önceki lansmanında Steam'de anlık olarak 150 bin oyuncuya ulaşarak büyük bir kitle elde etmeyi başarmıştı. Oyuncular tarafından olumlu geri dönüş alan geliştirici ekip, oyunu geliştirmeye devam etti.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Gamegar

Playstation V Rising Steam Gamegar Haberler

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