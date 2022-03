Uzay RPG oyunu Starfield'dan meraklandıran yeni fragman yayınlandı

Starfield oyun yönetmeni Todd Howard, tasarım yönetmeni Emil Pagliarulo, baş görev tasarımcısı Will Shen ve baş sanatçı Istvan Pely bilim kurgu rol yapma oyununun birkaç unsurundan bahsetti. Starfield'ın eski hardcore RPG'lere benzer karakter derinliği içereceğinden bahsedildi ve stüdyonun oyuncu tarafından oluşturulan karakterlerinde ciddi şekilde seviye atladığını da belirtti.

STARFIELD'DAN YENİ FRAGMAN YAYINLANDI

Bethesda Softworks'ün YouTube hesabından paylaştığı videonun açıklamasında, "Bethesda Game Studios'taki ekip en son zengin, sürükleyici ve çekici RPG deneyimine nasıl yaklaşıyor? Çekirdek DNA'larını Starfield ile yeni nesil konsollara nasıl getiriyorlar? "Into the Starfield: Made for Wanderers"da Oyun Direktörü Todd Howard, Tasarım Direktörü Emil Pagliarulo, Baş Görev Tasarımcısı Will Shen ve Baş Sanatçı Istvan Pely'den yeni bilgiler edinin ve gelecek bölümler için gözünüzü dört açın." sözlerine yer verdi.

STARFIELD NE ZAMAN ÇIKACAK? HANGİ PLATFORMA ÇIKACAK?

Bethesda'nın geliştirip yayınlayacağı Starfield, yalnızca Xbox Series X/S ve PC'ye 11.11.2022'de geliyor. Starfield'ı Xbox Game Pass üyeliği ile ilk günden erişim sağlayabilirsiniz.