Unpacking, Bu Yaz PlayStation'a Geliyor

2021'in Kasım ayında piyasaya sürülen rahatlatıcı bulmaca oyunu Unpacking, bu yaz PlayStation 4 ve PlayStation 5'e gelecek.

Unpacking, adından da bir nebze anlaşılabileceği üzere bir eve taşınırken eşyaları kutularından çıkarıp yerlerine koymamızı sağlayan bir oyun. Bu oyundaki ses tasarımı, rahatlatıcı oynanış ve çevresel faktörlerle anlatılan hikayeler oyuncuların beğenisini kazanmıştı. Hem kendi yaratıcılığınızı gösterebilmenizi sağlayan bir dekorasyon oyunu olan hem de eşyaları belli yerlere koymanız gerektiği için bulmaca özelliği taşıyan bu oyun; sadece biraz rahatlamak isteyen oyuncular için biçilmiş kaftan. Öyle ki Metacritic'te 84 puan almayı başaran Unpacking'in Steam incelemeleri "Çok Olumlu" durumda.

Aşağıya bıraktığımız çıkış fragmanını izleyerek Unpacking'in nasıl bir oyun olduğuna dair fikir edinebilirsiniz.

Oyunda basitçe kutuları açarak eşyaları yerlerine koyuyorsunuz. Eşyaları döndürebiliyor ve dilediğinizce farklı yere koyabiliyorsunuz, bu şekilde yaratıcılığınızı konuşturmanız ve odaya kendi zevkinizi katmanız mümkün. Bununla birlikte belli eşyaların belli odalarda olması gerekmekte, yani bir çatalı kafanıza göre tuvalete sallayamıyorsunuz. Evlere ve yerleştirdiğiniz eşyalara bakarak taşınan kişinin hayatı hakkında bilgiler ediniyorsunuz. Müzikleri ve ses tasarımı oldukça rahatlatıcı olan bu oyunda herhangi bir sayaç veya ölçek bulunmuyor, bu da sakin bir oyun deneyimine katkıda bulunuyor.

Şimdilik PC, Switch ve Xbox'ta bulunan Unpacking, 2022 yılının yazında PS4 ve PS5 kullanıcıları için de piyasaya sürülecek.

SaveButonu / Gamegar