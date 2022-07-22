Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora'nın ertelendiğini duyurdu

James Cameron'ın Avatar film serisine dayanan ve 2022'de çıkması beklenen açık dünya FPS aksiyon macera oyunu Avatar: Frontiers of Pandora'nın çıkış tarihi oyunun daha iyi hale gelmesi için ertelendiği duyuruldu.

AVATAR FRONTIERS OF PANDORA ERTELENDİ

Ubisoft 2022-2023 ilk çeyrek satışlarının yayınlanan raporunda, "Avatar: Frontiers of Pandora şimdi 2023-24'te çıkacak. Bu muhteşem küresel eğlence markası, Ubisof için çok yıllı büyük bir fırsatı temsil ettiğinden, yeni nesil teknolojinin tüm avantajlarından yararlanan son teknoloji ürünü, sürükleyici bir deneyim sunmaya kararlıyız." sözlerine yer verildi.

"Ayrıca 2023-24'te, başlangıçta 2022-23 için planlanan daha küçük, duyurulmamış bir premium oyun yayınlamaya karar verdik. Bu ek geliştirme süresi, endüstri genelinde üretimler üzerindeki mevcut devam eden kısıtlamaların bir yansıması olsa da, oyunculara en iyi deneyimleri sunarken hem ekiplerimiz için esneklik hem de güçlü üretkenlik sağlamak için en verimli çalışma koşullarını tasarlamak için çok çalışıyoruz."

Geliştiriciliğini Massive Entertainment, Ubisoft Düsseldorf ve Ubisoft Shanghai'nin üstlendiği açık dünya avatar oyunu Amazon Luna, Xbox Series X|S, Microsoft Windows, Stadia ve PlayStation 5 için çıkış yapmaya hazırlanıyor.

AVATAR FRONTIERS OF PANDORA KONUSU

Avatar: Frontiers of Pandora, Lightstorm Entertainment ve Disney ile iş birliği içinde bir Ubisoft stüdyosu olan Massive Entertainment tarafından geliştirilen birinci şahıs aksiyon-macera oyunudur.

Snowdrop Engine en son yinelemesi kullanılarak inşa edilen ve yeni nesil konsollar ve PC'ler için özel olarak geliştirilen Avatar: Frontiers of Pandora'nın, çekici dünyasını tüm güzelliği ve tehlikesiyle sürükleyici, açık bir dünya deneyiminde hayata geçiriyor.

Bu yeni, bağımsız hikayede, bir Na'vi olarak oynayın ve Pandora'nın daha önce hiç görülmemiş bir parçası olan Batı Sınırı'nda bir yolculuğa çıkın. Eşsiz yaratıkların ve yeni karakterlerin yaşadığı canlı ve reaktif bir dünyayı keşfedin ve onu tehdit eden zorlu RDA güçlerini geri püskürtün.