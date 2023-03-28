Ubisoft da diğer şirketler gibi E3 2023'e katılmayacak

Her yıl düzenlenen büyük oyun fuarı etkinliği E3, Haziran ayında geri dönüyor ve 2019'dan bu yana ilk kez Los Angeles Kongre Merkezi'nde yüz yüze yapılacak. Assassin's Creed ve Watch Dogs gibi serilerin geliştiricisi ve yayıncısı Ubisoft, bu yıl düzenlenecek E3 etkinliğinde yer almayacağını bildirdi.

Pandemi nedeniyle 2020, 2021 ve 2022'de canlı olarak düzenlenen E3 etkinliği, üç yıl aradan sonra ilk kez katılımlı olarak gerçekleştirilecek, ancak geçtiğimiz aylarda Sony, Microsoft ve Nintendo gibi büyük şirketlerin katılım gerçekleştirmeyeceği bildirilmişti.

UBISOFT, E3 2023'E KATILMAYACAK

"E3, yıllar boyunca sektörde unutulmaz anlar yaşattı" sözlerine yer veren Ubisoft sözcüsünün yabancı basına yaptığı açıklamada, "Başlangıçta resmi bir E3 etkinliğine sahip olmayı amaçlasak da, farklı bir yönde hareket etme kararı aldık ve 12 Haziran'da Los Angeles'ta bir Ubisoft Forward Live etkinliği düzenleyeceğiz. Çok yakında oyuncularımızla daha fazla ayrıntı paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Video oyun geliştiricilerinin E3 etkinliğine katılmak yerine kendi etkinliklerini düzenleyecekleri de bilinirken bunlardan biri de Ubisoft oldu.

E3 NEDİR?

Electronic Entertainment Expo 2023 (E3 2023), video oyun endüstrisinden donanım üreticilerinin, yazılım geliştiricilerin ve yayıncıların yeni ve yaklaşmakta olan ürünleri sunacağı 27. E3 olacak.Entertainment Software Association (ESA) tarafından düzenlenen etkinlik, 13-16 Haziran 2023 tarihleri arasında Los Angeles Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

E3 2023, 2019'dan bu yana düzenlenen ilk yüz yüze E3 etkinliği olacak. 2020 ve 2022 etkinlikleri tamamen iptal edilirken, 2021 etkinliği dijital formatta gerçekleştirildi. PAX festivalleri, New York Comic Con ve Star Wars Celebration'ın yapımcılığını üstlenen ReedPOP, etkinliğin yapımcılığını üstlenecek.