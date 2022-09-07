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Ubisoft Bu Hafta Birden Fazla Assassin's Creed Oyunu Duyuracak

Gamegar Haberleri

Ubisoft Bu Hafta Birden Fazla Assassin's Creed Oyunu Duyuracak

10 Eylül'deki Ubisoft Forward etkinliğinde, Assassin's Creed Mirage dışında birden fazla Assassin's Creed oyunu duyurulacağı iddia edildi.

10 Eylül'deki Ubisoft Forward etkinliğinde, Assassin's Creed Mirage dışında birden fazla Assassin's Creed oyunu duyurulacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde sızan ve daha sonra resmiyet kazanan yeni Assassin's Creed oyunu Mirage dışında Ubisoft'un içerisinde birden çok Assassin's Creed oyunu barındıran Assassin's Creed Infinity projesini duyurması bekleniyor.

Tom Henderson'ın haberine göre, 10 Eylül'deki Ubisoft Forward etkinliğinde Bağdat'da geçen ve Basim'in başrolde olduğu Assassin's Creed Mirage'a "detaylı bakış" yer alacak. Bunun dışında Ubisoft, Assassin's Creed Infinity'de yer alan Project Red ve Project Hexe kod adlı iki oyunu daha tanıtacak.

Assassin's Creed Infinity ilk kez Jason Schreier tarafından ortaya atılmış, bu projenin içerisinde birden çok Assassin's Creed oyunu barındıran ve zamanla yeni içeriklerle desteklenen "live-service" bir platform olacağı iddia edilmişti.

Henderson'a göre, Project Red Japonya'da geçen bir Assassin's Creed oyunu ve başrolde samuray benzeri bir suikastçı olacak. Project Hexe ise Ubisoft Montreal tarafından geliştiriliyor ve "bugüne kadarki en karanlık Assassin's Creed oyunu" olması bekleniyor. Bu oyun, 16. yüzyıl Avrupası'nda cadı avı döneminde geçecek.

Bunlardan AC Mirage 2023'te çıkacak. AC Infinity kapsamındaki Project Red'in 2024'te çıkması beklenirken, Project Hexe'nin 2025'ten 2026'ye ertelendiği belirtildi.

Aynı etkinlikte Ubisoft'un Assassin's Creed Project Jade adlı mobil bir oyun ve Assassin's Creed Valhalla için yeni bir DLC duyuracağı da iddia edildi.

Ubisoft Forward, 10 Eylül'de TSİ 22: 00'da başlayacak ve canlı olarak izlenebilecek.

Kaynak: SaveButonu / Gamegar

Ubisoft Bağdat Eylül Gamegar Haberler

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