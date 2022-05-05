Twitch'teki Overwatch izleyicilerinde yüzde 99'luk düşüş yaşandı - Haberler

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Twitch'teki Overwatch izleyicilerinde yüzde 99'luk düşüş yaşandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Twitch'teki Overwatch izleyicilerinde yüzde 99'luk düşüş yaşandı

Overwatch 2'nin kapalı beta test giriş için Twitch'te Overwatch'u minimum 4 saat izlemeniz gerekmektedir. Twitch'te geçtiğimiz haftalarda 1.5 milyon izleyiciye ulaşan Overwatch, 10 bin izleyicinin aşağısına düştü.

Overwatch 2'nin betası geçtiğimiz haftalarda başladı, hem çok oyunculu bir revizyonun hem de tek oyunculu içeriğin büyük bir sürümü olacak olan oyun için orijinal bir pivot olarak betası başlatıldı. Twitch'te kısa bir süreliğince izleyici patlaması yaşayan Overwatch, yüzde 99 oranında izleyici kaybetti.

TWITCH'TE MİLYONLARCA İZLEYİCİ KAYBETTİ

Bir haftada oldukça fark yaratan Overwatch, kısa bir sürede Twitch'te eşzamanlı 1.5 milyon izleyici ile rekorlar kırdı. Overwatch 2'nin kapalı betasına giriş yapmak isteyen kullanıcıların Twitch'te Overwatch yayınlarını 4 saat boyunca izlemeleri gerekmektedir. Ardından ise Overwatch 2'ye giriş hakkı kazanabilmekteydiler.

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Ancak Overwatch'ın Twitch'teki izleyici patlaması kısa sürdü. Rekorun belirlenmesinden yaklaşık bir hafta sonra, Overwatch, izleyicilerinin yüzde 99'unu kaybetti. Oyun, Twitch'te 1.5 milyon izleyiciden 7 binlere kadar geriledi.

Overwatch'te izleyiciler Twitch'ten kapalı beta kodunu aldıktan sonra yayınları izlemeyi bıraktılar veya pes ettiler. Bu nedenle de oyunun izleyici sayıları gerilemeye başladı. Ancak, böyle bir düşüş yaşanması geliştirici ekipler tarafından bekleniyordu.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Overwatch, Gamegar,, Haberler

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