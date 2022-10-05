Tower of Fantasy Steam Çıkış Tarihi Açıklandı

Hotta'nın ücretsiz MMORPG oyunu Tower of Fantasy Steam çıkışını yeni genişleme paketi olan Vera ile birlikte yapacak.

Hotta'nın ücretsiz MMORPG oyunu Tower of Fantasy Steam çıkışını yeni genişleme paketi olan Vera ile birlikte yapacak.

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iOS, Android ve resmi sitesinden PC oyuncuları için de erişilebilir olan Hotta'nın ücretsiz MMORPG oyunu Tower of Fantasy de Steam yolcusu oluyor. Genshin Impact'e benzerliği ile öne çıkan Tower of Fantasy 20 Ekim'den itibaren platform üzerinde erişime açılacak. PC platformundaki oyuncular yeni genişleme paketi olan Vera da dahil olmak üzere tüm oyunu deneyimleyebilecek.

Genişleme paketi Vera pek çok içeriğiyle birlikte iki adet yeni alan ile karşımıza çıkacak. Oyuncular Fallout temasına benzerliği ile öne çıkan radyasyona maruz kalmış Desert Gobby bölgesini keşfedecek. Cyberpunk atmosferindeki Mirroria ise keşfedilmeyi bekleyen bir diğer alan olacak. Desert Gobby ve Mirroria'nın açığa çıkarılmayı bekleyen sırların yanı sıra yeni görevler, başdüşmanlar ve ortamlar da Vera'nın içerikleri arasında yer alıyor.

Tabii ki tıpkı Gobby'deki Grayspace isimli, yeni ve zorlu bir tehdit olan Grayspace Entities grubunu içeren alan gibi oyuncuları zorlayacak eklentiler de var. Grayspace Entities ve onları yöneten güçlü, hızlı, tehlikeli ve yenmesi güç Abyssants gibi düşmanlar da oyucuları sınayacak. Doğru hazırlık ve strateji gerektiren bu düşmanları yenmek zor olsa da ödülleri zamanınıza ve emeğinize değecek kadar fazla olacak.

Tower of Fantasy Steam çıkış günü olan 20 Ekim'i kaçırmamak adına buradan Steam sayfasına erişebilir ve size hatırlatma bildirimi yollaması için oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz.