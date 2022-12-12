Creative Assembly'nin Feral Interactive ile ortaklaşa geliştirip SEGA'nın yayıncılığını yaptığı aksiyon strateji oyunu Total War Warhammer 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı strateji oyunu hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Total War Warhammer 2 sistem gereksinimleri neler? Total War Warhammer 2 kaç GB?

Strateji oyunları mükemmelleştirildi. Bir fantezi dünyasında nefes kesen bir keşif, genişleme ve fetih kampanyası. Emrinizde binlerce birlik ve canavarla sıra tabanlı uygarlık yönetimi ve gerçek zamanlı destansı strateji savaşları. Peki, Total War Warhammer 2 sistem gereksinimleri neler? Total War Warhammer 2 kaç GB? İşte detaylar…

TOTAL WAR WARHAMMER 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Total War Warhammer 2'yi en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core 2 Duo işlemci, 5 GB RAM ve NVIDIA GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770 veya Intel HD Graphics 4000 ekran kartı gerekmektedir.

TOTAL WAR WARHAMMER 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7 64Bit

: Windows 7 64Bit İşlemci : Intel Core 2 Duo

: Intel Core 2 Duo Bellek : 5 GB RAM

: 5 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770 veya Intel HD4000

: NVIDIA GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770 veya Intel HD4000 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 60 GB kullanılabilir alan

TOTAL WAR WARHAMMER 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64Bit

: Windows 10 64Bit İşlemci : Intel Core i5-4570 3.20GHz

: Intel Core i5-4570 3.20GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon R9 290X

: NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon R9 290X DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 60 GB kullanılabilir alan

TOTAL WAR WARHAMMER 2 KAÇ GB?

Total War Warhammer 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 60 GB boş depolama alanı gerekmektedir.