Tommy Vercetti'nin seslendirmeni Ray Liotta hayatını kaybetti - Haberler

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Tommy Vercetti'nin seslendirmeni Ray Liotta hayatını kaybetti

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Tommy Vercetti'nin seslendirmeni Ray Liotta hayatını kaybetti

GTA Vice City oyununda başrol Tommy Vercetti'yi seslendiren Ray Liotta hayatını kaybetti. Amerikalı oyuncu, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Liotta, film çekiminin olduğu sette uyurken hayatını kaybetti.

Rockstar Games'in popüler oyun serisi Grand Theft Auto'nun 2002 yılında piyasaya sürdüğü ve Brian De Palma'nın yönettiği Scarface filminden uyarlama GTA Vice City oyununda Tony Montana karakteri ile özdeşleştirilen Tommy Vercetti'nin seslendirmeni hayatını kaybetti.

RAY LIOTTA HAYATINI KAYBETTİ

Hepimizin çocukluğunda kimi zaman internet kafelerde kimi zaman ise evde zamanlarımızı harcadığımız GTA Vice City'nin başrol karakteri Tommy Vercetti'yi seslendiren Amerikalı aktör, yapımcı ve seslendirme sanatçısı olan Ray Liotta, film çekimi setinde uyurken hayatını kaybettiği açıklandı.

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Dominik Cumhuriyeti yetkilileri tarafından öldüğü doğrulanan Liotta, Martic Scorcese'nin Good Fellas filmi ile ünlenmiş daha sonrasında ise GTA Vice City oyununda Tommy Vercetti karakterine can vermişti.

Tommy Vercetti'nin seslendirmeni hayatını kaybetti

Tommy Vercetti'nin seslendirmeni hayatını kaybetti

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

GTA Vice City, Ray Liotta, Gamegar,, Haberler

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