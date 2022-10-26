The Witcher Remake Resmi Olarak Duyuruldu

The Witcher remake sürümü resmi olarak duyuruldu. Serinin ilk oyunu Fool's Theory ekibi tarafından Unreal Engine 5 ile tekrar geliştirilecek.

The Witcher remake sürümü resmi olarak duyuruldu. Serinin ilk halkası Fool's Theory ekibi tarafından Unreal Engine 5 ile tekrar geliştirilecek.

Geçtiğimiz günlerde kod adlarıyla üç yeni The Witcher oyunu geliştireceğini açıklayan CDPR'dan devasa bir duyuru geldi. Polonya merkezli oyun devi Canis Majoris kod adlı yapımın üzerinden örtüyü çekti. Geçtiğimiz haftalarda bu kod ada sahip projenin The Witcher remake olduğu duyuruldu.

Paylaşılan duyuruda oyunun Unreal Engine 5 ile geliştirileceği de belirtildi. Bu süreçte Epic Games ile yakın bir anlaşmaya imza atan CD Projekt Red yeni oyunlarında Unreal Engine 5 kullanacağının altını çizmişti. The Witcher serisinin ilk halkası da Epic Games'in yeni oyun motoru ile yapılacak.

Remake projesini üstlenecek olan ekip ise Fool's Theory olacak. Daha önce Baldur's Gate 3, Outriders ve Divinity: Original Sin gibi yapımları geliştiren Fool's Theory bu kez kolları The Witcher remake için sıvayacak. Fantastik dünyalar yaratma konusunda başarısını kanıtlayan oyun stüdoysu Geralt ile ilk kez tanıştığımız yeniden aktarmak için çalışmalara başladı.

CD Projekt Red resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla heyecanı zirveye çıkardı. Polonyalı oyun firması paylaşımında aşağıdaki ifadeleri kullandı.

"Bunu doğru şekilde yapmak istiyoruz. Bu yüzden lütfen sabırlı olun. Çünkü bir sonraki detayları paylaşana kadar biraz beklemeniz gerekecek."

Önceki oyunlarında REDEngine adlı oyun motorunu kullanan CD Projekt Red yeni oyunlarını Unreal Engine 5 ile geliştirecek. Polonyalı oyun devi geliştirme sürecinin henüz ilk aşamalarında olduklarının altını çizdi.

"Oyun içinde daha önce The Witcher üzerinde çalışan kişilerin de bünyesinde bulunduğu Fool's Theory tarafından geliştirilecek. Fakat geliştirme sürecinin oldukça başlarında. "

"The Witcher Remake'i Canis Majoris kod adıyla da duymuş olabilirsiniz. Bir şeyler söylemek için çok erken. Fakat oyunun nihai bir özen ve dikkat ile geliştirildiğindne emin olmak istiyoruz. Her ne kadar sizlerle yeni haberleri paylaşmayı sevsek de proje hakkında detaylı açıklamalar yapabileceğimiz noktaya gelene kadar sabırlı olmanızı rica edeceiz."

İlk The Witcher Oyunundan 15 Yıl Sonra

2007'de çıkış yapan The Witcher CD Projekt Red'in ilk oyunu olma özelliğini taşıyor. 2007'de Microsoft Windows ve OS X üzerinde çıkış yapan The Witcher, daha sonra Enhanced Edition ile 2008'de tekrar çıkış yaptı.

"The Witcher bizim için, CD Projekt Red için her şeyin başladığı yer."

Oyuncuları Geralt of Rivia'ya hayat vermeye çağıran oyun Andrzej Sapkowski'nin romanlarından sonrasını konu alıyor. Oyuncuların Geralt of Rivia olarak Vizima'da tehlikeli bir serüvene atıldığı oyun 15 yıl sonra yeni nesil oyun standartları ile tekrar karşımıza çıkacak.

The Witcher Remake çıkış tarihi ise henüz duyurulmadı. Fakat yapım sürecinin yeni başladığını düşündüğümüzde oyunu uzun bir süre görmeyeceğimizi tahmin etmekte behis yok.