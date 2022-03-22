The Witcher 3'te 7 yıl sonra yeni bir easter egg keşfedildi

CD Projekt Red'de yardımcı görev direktörü olarak çalışan Philipp Weber'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda YouTuber xLetails'in bulduğu easter egg'in oyunun yayınlanmasından neredeyse 7 yıl sonra bulunmasının biraz şiirsel olduğunu söyledi.

WITCHER 3'TE 7 YIL SONRA YENİ BİR EASTER EGG KEŞFEDİLDİ

Weber daha önce xLetails'te Wine and Blood DLC'sinde yer alan Vivienne karakteri hakkında çektiği bir videoya yanıt olarak "Vivienne'in son sırrını ne zaman bulacaklarını merak ediyorum" diye tweet atmıştı. Hayranlar bu "son sır" fikrini merak ettiler ve weber'e bu ayın başlarında bir yardım canlı yayını sırasında bunu sordular, bu sırada "Skellige'de" dedi ve tahmin edebileceklerinden "biraz daha ileri gittiğini" söyledi.

Bu yan sorgu sırasında Geralt, Vivienne de Tabris adında bekleyen bir bayanı etkileyen bir laneti araştırır. Lanet onu giderel oriole gibi bir kuşa benzetiyor ve cildinde yayılan gagayı, pençeleri ve tüyleri gizlemek için büyülü merhemlere başvurdu. Laneti tedavi etmenin birkaç yolu var, bunlardan biri oriole yumurtasına aktarılmasını içeriyor, ancak bu Vivienne'in yedi yıl sonra ölümüne neden olabilir.

Eğer bunu yaparsanız, lanet kalkacak ve Vivienne dünyayı gezmek için kalan zamanını kullanmaya karar verecek. Önce Novigrad'a, oradan da Skellige'e gidecek.

The Witcher 3 konsol komutlarının yardımıyla xLetails, Vivienne'i Skellige'e taşıdı ve oyun içinde tam yedi yıl geçmesi için zamanı hızlandırdı ve Vivienne'in Geralt'ın onu uyardığı gibi gerçekten ölü bedenini buldu.