The Sims 4 Türkçe yama 2022! The Sims 4 Türkçe yama nasıl indirilir ve kurulur?
Gamegar Haberleri
The Sims 4'ün tüm platformlarda ücretsiz olmasının ardından oyuncular The Sims 4 Türkçe yama araştırmalarına başladı. Peki, The Sims 4 Türkçe yama nasıl kurulur? Detayları haberimizde…
Maxis'in geliştiriciliğini yapıp Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı The Sims 4'ün Türkçe yaması oyuncular tarafından "The Sims 4 Türkçe yama" şeklinde araştırılıyor. Peki, The Sims 4 Türkçe yama nasıl kurulur? İşte detaylar…
THE SIMS 4 TÜRKÇE YAMA 2022
Yaşam simülasyonu The Sims 4'te simlerinizi yönetirken daha doğru seçimler yapabilmek adına oyunun Türkçe yaması araştırılıyor. The Sims 4'te Türkçe yama kurabilmek için oyunun 1.81.72.1030 sürümüne sahip olmanız gerekmektedir. Bir sonraki sürümlerde yamanın güncellenmesi gerekmektedir, aksi takdirde Türkçe yama çalışmaz.
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THE SIMS 4 TÜRKÇE YAMA NASIL KURULUR?
The Sims 4'e Türkçe yama kurabilmek için buraya tıklayınız ve Türkçe yama dosyasını indiriniz. (Link açılmıyorsa Adblock kapatıp tekrardan tıklayınız)
- Yukarıda verilen Türkçe yama dosyasını indiriniz
- Türkçe yama dosyasını indirdikten sonra klasörü açınız
- İndirilen dosyayı açtıktan sonra 'The Sims 4' klasörünün içindeki tüm dosyaları kopyalayıp oyunun kurulu olduğu dizine yapıştırın
- Çakışan dosyalar bulunursa 'Hedefteki dosyaları değiştir' seçeneğine tıklayarak kurulumu bitirebilirsiniz.