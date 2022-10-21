The Sims 4 Türkçe yama 2022! The Sims 4 Türkçe yama nasıl indirilir ve kurulur?

The Sims 4'ün tüm platformlarda ücretsiz olmasının ardından oyuncular The Sims 4 Türkçe yama araştırmalarına başladı. Peki, The Sims 4 Türkçe yama nasıl kurulur? Detayları haberimizde…

Maxis'in geliştiriciliğini yapıp Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı The Sims 4'ün Türkçe yaması oyuncular tarafından "The Sims 4 Türkçe yama" şeklinde araştırılıyor. Peki, The Sims 4 Türkçe yama nasıl kurulur? İşte detaylar…

THE SIMS 4 TÜRKÇE YAMA 2022

Yaşam simülasyonu The Sims 4'te simlerinizi yönetirken daha doğru seçimler yapabilmek adına oyunun Türkçe yaması araştırılıyor. The Sims 4'te Türkçe yama kurabilmek için oyunun 1.81.72.1030 sürümüne sahip olmanız gerekmektedir. Bir sonraki sürümlerde yamanın güncellenmesi gerekmektedir, aksi takdirde Türkçe yama çalışmaz.

THE SIMS 4 TÜRKÇE YAMA NASIL KURULUR?

The Sims 4'e Türkçe yama kurabilmek için buraya tıklayınız ve Türkçe yama dosyasını indiriniz. (Link açılmıyorsa Adblock kapatıp tekrardan tıklayınız)