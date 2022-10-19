The Sims 4, Steam'de anlık oyuncu rekoru kırdı

Maxis'in geliştirip Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı yaşam simülasyon oyunu The Sims 4, 18 Ekim Salı günü itibariyle oynaması ücretsiz olmasının ardından Steam'de anlık oyuncu sayısında gözle görülür bir yükseliş yaşandı.

SteamDB verilerine göre The Sims 4'ün ücretsiz olmasının ardından, oyuncular The Sims 4'e hücum etti ve oyunun anlık oyuncu sayısında artış yaşandı.

THE SIMS 4, ANLIK OYUNCU REKORU KIRDI

The Sims 4, Steam'de piyasaya sürülmesinden bu yana 44 bin 502 anlık oyuncu ile tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısına ulaştı. Şubat 2022 tarihinde ise şu anki rekora yaklaşan The Sims 4, anlık olarak 36 bin oyuncuya yer vermişti.

İlk olarak 2014 yılında piyasaya sürülen The Sims 4, 2020'nin başlarında Steam kullanıcılarıyla buluştu. 18 Ekim 2022 tarihinde ise 200,00 TL değerindeki oyun oynaması ücretsiz hale geldi.

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