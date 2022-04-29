The Mandalorian Oyunu Geliştiriliyor Olabilir

Star Wars hayranları tarafından çokça beğenilen Disney+ yapımı The Mandalorian dizisinin bir oyunu geliyor olabilir. Güvenilir bir kaynaktan gelen bilgiye göre oyunun geliştirme süreci hali hazırda başlamış durumda.

PS Plus Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunları Duyuruldu

Xbox Era kurucusu Nick Baker tarafından iddia edildiği üzere The Mandalorian dizisinin hikayesine dayanacak olan bir Star Wars oyunu geliştiriliyor. Star Wars hayranları başta olmak üzere milyonlarca insanın beğenisini kazanan yapımın oyununu hangi stüdyo geliştirecek, bunun henüz belli olmadığını söylüyor.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilip Electronic Arts tarafından yayımlanan Star Wars Jedi: Fallen Order, EA'in Disney ile olan 10 yıllık anlaşması neticesinde ortaya çıkarabildiği az sayıdaki kaliteli yapımdan biriydi. Çıkalı 2 yıldan fazla olan oyun, şüphesiz oyun camiasında hikayeli ve kaliteli bir Star Wars oyununa olan açlığı hatrı sayılır ölçüde karşıladı. Bu noktada en azından yayıncı firmayı EA olarak tahmin edenler olacaktır. Ancak bu pek mümkün görünmüyor.

EA'in Star Wars markası için yaptığı anlaşma 2023'te bitiyor. Bu bilginin yanında Ubisoft'un yeni bir Star Wars yapımı üzerine çalıştığını da biliyoruz. Bu noktada The Mandalorian hikayesine dayalı, Ubisoft imzalı ve belki de açık dünyaya sahip bir Mandalorian oyunu görebiliriz. Ancak tekrardan belirtelim, söz konusu oyunun geliştirilme sürecinde olduğu iddiası dışında herhangi bir sızıntı söz konusu değil. Nick Baker de oyunun kimler tarafından geliştirildiğini henüz bilmediğini söyledi.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bunlar yalnızca iddia. Ancak iddiaları güçlü yapan, iddia sahiplerinin kendisi oluyor. XboxEra kurucusu Nick Baker'i de bu yönden güvenilir isimlerden biri olarak rahatlıkla ele alabiliriz.

SaveButonu / Gamegar