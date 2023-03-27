Orta Dünya'nın en en sevilen karakterlerinden biri olan Gollum'un maceralarını anlatacak The Lord of the Rings: Gollum'un çıkış tarihinin art arda ertelenmesinin ardından nihayet resmi bir çıkış tarihine kavuştu. The Lord of the Rings: Gollum, Mayıs 2023'te piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen ve yayıncılığını Nacon ile ortaklaşa yaptığı yapılan aksiyon-macera oyunu The Lord of the Rings: Gollum'un çıkış tarihi açıklandı. Lansmanına 2 ay kala uzun süredir merak edilen çıkış tarihi netliğe kavuştu.

THE LORD OF THE RINGS GOLLUM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geliştirici ekibin yaptığı açıklamayla beraber The Lord of the Rings: Gollum'un 25 Mayıs 2023'te piyasaya sürüleceği açıklandı.

The Lord of the Rings: Gollum, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam ve Epic Games için piyasaya sürülecek.

THE LORD OF THE RINGS GOLLUM HİKAYESİ

Atletik ve çevik, sinsi ve kurnaz. Kaybettiğini bir kez daha avuçlarının arasında tutma arzusuyla yanıp tutuşan Gollum, Yüzüklerin Efendisi™ dünyasındaki büyüleyici karakterlerden biridir.

Kimsenin hayal bile edemeyeceği şeyler görmüş, kimsenin bahsetmeye bile cüret edemeyeceği şeylerden sağ çıkmıştır. Bölünmüş kişiliğinden dolayı Gollum kadar vahşi ve hain olabilirken, Sméagol kadar da arkadaş canlısı ve temkinli olabilir.

J.R.R. Tolkien'ın hikâyesinde ne kadar hayati rol oynasa da Gollum'un maceralarının çoğu henüz anlatılmadı. Yüzüklerin Efendisi: Gollum'da bu hikâyenin keyfine varacaksınız. Kara Kule'deki esaret yıllarından Mirkwood Elfleri'nin yanındaki zamana kadar her şeyi bulacaksın.

Hayatta kalmak ve karşınıza çıkanların üstesinden gelmek için gizlilik, çeviklik ve sinsiliği kullanın. Tehlikeleri aşarken zıplayın ve boğuşun ya da avantajlı noktalara tırmanın.

Gollum bir savaşçı olmasa da, fırsat çıktığında dikkatsiz bir düşmana suikast düzenlemek veya daha yaratıcı ve hain yollarla onu ortadan kaldırmak tam da ona göre bir şey.

Verdiğiniz kararlar ve oynayış şekliniz Gollum'un kişiliğini doğrudan etkileyecek: Gollum ve Sméagol'un oluşturduğu iki taraf arasındaki mücadelede Gollum'un karanlık tarafının mı kontrolü ele alacağını ya da bir zamanlar Sméagol olandan geriye bir umut ışığı kalıp kalmadığını seçmek sizin elinizde. Tek zihin, iki ego. Karar senin!