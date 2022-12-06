Hinterland Studio tarafından geliştirilip ve yayınlanan açık dünya hayatta kalma oyunu The Long Dark'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, The Long Dark sistem gereksinimleri neler? The Long Dark kaç GB? Detayları haberimizde…

The Long Dark, jeomanyetik bir felaket sonrasında oyuncular engin buzlu bir doğayı keşfederken kendi başlarının çaresine bakmak zorunda oldukları, insanı düşünmeye ve keşfetmeye yönlendiren bir hayatta kalma oyunudur. Peki, The Long Dark sistem gereksinimleri neler? The Long Dark kaç GB? İşte detaylar…

THE LONG DARK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

The Long Dark'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5 Dual Core işlemci, 4 GB RAM ve INTEL 4000 serisi ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

THE LONG DARK MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 8

: Windows 8 İşlemci : Intel i5 Dual-Core

: Intel i5 Dual-Core Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Intel 4000 serisi

: Intel 4000 serisi Depolama : 7 GB kullanılabilir alan

THE LONG DARK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci : Intel Core i7

: Intel Core i7 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 555

: NVIDIA GTX 555 Depolama : 7 GB kullanılabilir alan

THE LONG DARK KAÇ GB?

The Long Dark'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.