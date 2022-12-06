The Long Dark sistem gereksinimleri neler? The Long Dark kaç GB?
Gamegar Haberleri
Hinterland Studio tarafından geliştirilip ve yayınlanan açık dünya hayatta kalma oyunu The Long Dark'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, The Long Dark sistem gereksinimleri neler? The Long Dark kaç GB? Detayları haberimizde…
The Long Dark, jeomanyetik bir felaket sonrasında oyuncular engin buzlu bir doğayı keşfederken kendi başlarının çaresine bakmak zorunda oldukları, insanı düşünmeye ve keşfetmeye yönlendiren bir hayatta kalma oyunudur. Peki, The Long Dark sistem gereksinimleri neler? The Long Dark kaç GB? İşte detaylar…
The Long Dark'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5 Dual Core işlemci, 4 GB RAM ve INTEL 4000 serisi ekran kartına sahip olmak yeterlidir.
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- İşletim Sistemi : Windows 8
- İşlemci : Intel i5 Dual-Core
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : Intel 4000 serisi
- Depolama : 7 GB kullanılabilir alan
- İşlemci : Intel Core i7
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 555
- Depolama : 7 GB kullanılabilir alan
The Long Dark'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.