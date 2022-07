The Last of Us'ın dizisinin çıkış tarihi ertelendi! İşte yeni çıkış tarihi

Warner Bros. Discovery'e ait ücretli aboneliğe dayalı olan video yayın hizmeti HBO'da yayınlanacak The Last of Us dizisi için çıkış tarihi güncellendi. Peki, The Last of Us dizisi ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

THE LAST OF US DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK

İlk olarak 2022'de yayınlanacağı duyurulan The Last of Us dizisinin 2023'ün başlarında çıkış yapacağı bildirildi. Çıkış tarihi 2023'e ertelenen The Last of Us dizisi ücretli platform HBO'da yayınlanacak.

Pedro Pascal, yayınlanması beklenen video oyunu uyarlamasında Bella Ramsey'in Ellie'sinin karşısında Joel'i canlandırmaya hazırlanırken, Gabriel Luna Joel'in kardeşi Tommy'yi oynayacak. Oyuncu kadrosunda ayrıca Merle Dandridge, Murray Barlett, Nick Offerman ve Strom Reid de yer alıyor.

Naughty Dog tarafından ilk olarak 2013 yılında yayınlanan kıyamet sonrası bilim kurgu oyunu The Last of Us, genç Ellie'yi kıyamet sonrası Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim etmekle görevli bir kaçakçı olan Joel'in hikayesini ele alacak.

THE LAST OF US DİZİSİ OYUNCULARI