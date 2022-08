The Last of Us dizisinden ilk fragman geldi

Sony'nin PlayStation'a özel olarak yayıncılığını yaptığı video oyunu The Last of Us'ın uyarlama dizisinden ilk fragman geldi.

Warner Bros. Discovery'e ait dizi ve film yayın platformu Home Box Office'in ( Hbo ) YouTube hesabından yayınladığı yeni video ile bir çok yeni içeriğin HBO Max'e geleceğini bildirirken merakla beklenen The Last Of Us'tan da kısa fragman yayınladı.

THE LAST OF US DİZİSİNDEN İLK FRAGMAN GELDİ

House of the Dragon'ın yayınlanmasıyla The Last Of Us'tan kısa bir fragman yayınlandı. The Last of Us dizisinde sırasıyla Joel ve Ellie'yi oynayan Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in ilk görüntüleri yayınlandı.

Dizinin yazarı ve yönetmeni Neil Druckmann ise fragman sonrası Twitter'dan, "henüz hiçbir şey görmediniz" şeklinde tweet attı.

Yayınlanan videonun başlarındaki diğer içerikler The Idol, Love and Death, Succession, The White Lotus ve Just Like That, Hacks, The White House Plumbers, Our Flag Means Death'ten geldi, ancak Naughty Dog yapımı PlayStation serisinin canlı aksiyon TV çıkışı en çok ilgilenilen içerik. Yirmi saniye içinde, Neal Offerman'ın karakterine ve Joel'in kızıyla ilk oyunun açılış sekansını hatırlatan bir sahne yayınlandı.

THE LAST OF US DİZİ KONUSU

Joel ve Ellie, yaşadıkları dünyanın sertliği ile birbirine bağlı bir çift, salgın sonrası Amerika'da bir yolculukta acımasız koşullara ve acımasız katillere katlanmak zorunda kalıyor.