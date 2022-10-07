The Callisto Protocol Hikaye Uzunluğu Belli Oldu

Bilim kurgu korku türündeki The Callisto Protocol için hikaye uzunluğu ve oyunun toplamda kaç saat süreceği ortaya çıktı.

Aralık ayında çıkacak olan The Collisto Protocol için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Oyunun yaratıcı ismi ve geliştirici firma Striking Distance Studios'un kurucusu Glen Schofield, EDGE dergisine verdiği röportajda The Callisto Protocol'un hikaye uzunluğu ve oyunu bitirmek için kaç saat gerekeceği gibi detayları açıkladı.

The Callisto Protocol kaç saat sürecek, hikaye uzunluğu ne kadar olacak?

Glen Schofield, EDGE'e verdiği röportajda The Callisto Protocol'un yaklaşık 12-14 saat uzunluğunda olduğunu ancak bu sürenin "beta paths" adını verdikleri yan yollarla uzatılabildiğini söyledi. Schofield, bu yan yolların oyunun sonlarına doğru yer aldığını ve oyuna tekrar oynanabilirlik özelliği katarak "oyunculara malzeme toplama özelliğinin ötesinde yeniden oynayabilme değeri sunduğunu" ifade etti. Ayrıca, bu yollar sayesinde oyuncuların farklı şekillerde oyunun sonuna ulaşacağını belirtti.

The Callisto Protocol Oynanış Videosu Summer Game Fest'te Gösterildi

Dead Space'in ruhani devamı gibi gözüken The Callisto Protocol, 2 Aralık'ta PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC platformları için çıkacak. Geliştirici stüdyo oyunun konusunu kısaca şöyle tanımlıyor:

"2320'de Jupiter'in 'ölü ayı' Callisto'da geçen The Callisto Protocol, gizemli bir salgının ayı kaosa sürüklemesi sonrası Black Iron Hapishanesi'nde mahkum olan Jacob Lee'nin hayatta kalma hikayesini ele almaktadır. Hapishane gardiyanları ve mahkumlar, Biophage adı verilen canavarca yaratıklara dönüşürken; Jacob, Black Iron'ın dehşetinden kurtulmak ve United Jupiter Company'nin karanlık sırlarını ortaya çıkarmak için savaşmak zorundadır."